Старшая дочь Ивана Урганта поделилась обнаженными фото и показала необычную татуировку во всю спину

Но главное место в ее галерее занимают, конечно, модные эксперименты самой Кикнадзе. Девушка создает уникальные образы и разрушает любые рамки. А особым вниманием пользуются нередкие откровенные публикации дочери телеведущего.

В новом посте Эрика появилась полностью обнаженной, позируя со спины. «Голые» снимки были сделаны не просто так, а по случаю необычной татуировки: у девушки во всю спину набита знаменитая сцена распятия Иисуса Христа. Смелое изображение главной личности в христианстве у Кикнадзе появилось еще в прошлом году, а вот дополнить его крестом она, судя по всему, решила на днях. В подписи к фото Эрика поблагодарила своего тату-мастера, исполнившего эту работу.

«Частью моей практики стало пересматривать концепции, которые я делала раньше, и переосмысливать их. Тебе не всегда нужно придумывать что-то новое. Конечно, это ценно, но вернуться к прошлой работе и сделать свое видение более точным так же круто», – по-философски прокомментировала нанесенное на тело изображение Эрика.