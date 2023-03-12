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Василиса Володина назвала самый эффективный способ похудения для каждого знака Зодиака

Limon.ee
Василиса Володина назвала самый эффективный способ похудения для каждого знака Зодиака
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Фото: Shutterstock

Оказывается, в борьбе с лишними килограммами могут помочь не только тренировки и диеты, но и звезды. В своем Telegram-канале народная любимица Василиса передает послания Вселенной и дает совет каждому знаку Зодиака для успешного похудения в марте.

Учитывая, что лето уже не за горами, простые подсказки от астролога как никогда актуальны. Итак, ищите себя и худейте на здоровье!

Овен. Людям этого знака хорошо помогают косметические средства: кремы, массажи, аппаратные процедуры. Но не стоит забывать и про спорт!

Телец. Оптимальный вариант для вас - интервальное голодание. А еще, по словам Володиной, этому знаку полезно чаще хвалить себя за успехи и любоваться отражением в зеркале.

Близнецы. Для худеющих этого знака главный помощник — спорт (плаванье, ходьба, джоггинг). Не помешает в борьбе с лишним весом и совет диетолога или нутрициолога.

Рак. Главным подспорьем для вас может стать радикальное преображение известной личности - изучите ее историю и позаимствуйте способы. Но прежде всего снизьте количество жиров в рационе.

Лев. Для вас только два пожелания: перестаньте переживать из-за веса и постоянно взвешиваться и на две недели откажитесь от сладкого.

Дева. Людям этого знака Василиса рекомендует попробовать суточное голодание (1 раз в неделю). А еще отвлечься от еды вам поможет плотный график, так что трудитесь не покладая рук!

Весы. Чтобы похудеть, попробуйте два дня в неделю употреблять в пищу монопродукты (овощи, фрукты, крупы, кефир). Кроме этого, вас хорошо стимулирует конкуренция - посоревнуйтесь в похудении с подругой.

Скорпион. Ваш секрет прост: сделайте регулярными длительные прогулки на воздухе (в идеале — 10 000 шагов) и начните прием правильных витаминов.

Стрелец. Худеющим этого знака в помощь дисциплина. Следите за подсчетом калорий, постепенно уменьшая суточную норму. И полностью откажитесь от алкоголя!

Козерог. Астролог советует вам пройти курс спа-процедур, направленных на похудение, а еще настоятельно рекомендует отказаться от еды после 19:00.

Водолей. Этому знаку нужно помнить про чудодейственную силу воды и следить за питьевым режимом. А еще полезно будет проанализировать семейные блюда, которые не укладываются в систему правильного питания, и придумать им более здоровую альтернативу.

Рыбы. Чтобы сбросить лишний вес, вам стоит отказаться от случайных перекусов и принимать пищу по определенному графику. А еще мотивируйте себя и дарите себе за каждый сброшенный килограмм подарок.

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