Василиса Володина назвала самый эффективный способ похудения для каждого знака Зодиака

Учитывая, что лето уже не за горами, простые подсказки от астролога как никогда актуальны. Итак, ищите себя и худейте на здоровье!

Овен. Людям этого знака хорошо помогают косметические средства: кремы, массажи, аппаратные процедуры. Но не стоит забывать и про спорт!

Телец. Оптимальный вариант для вас - интервальное голодание. А еще, по словам Володиной, этому знаку полезно чаще хвалить себя за успехи и любоваться отражением в зеркале.

Близнецы. Для худеющих этого знака главный помощник — спорт (плаванье, ходьба, джоггинг). Не помешает в борьбе с лишним весом и совет диетолога или нутрициолога.

Рак. Главным подспорьем для вас может стать радикальное преображение известной личности - изучите ее историю и позаимствуйте способы. Но прежде всего снизьте количество жиров в рационе.

Лев. Для вас только два пожелания: перестаньте переживать из-за веса и постоянно взвешиваться и на две недели откажитесь от сладкого.

Дева. Людям этого знака Василиса рекомендует попробовать суточное голодание (1 раз в неделю). А еще отвлечься от еды вам поможет плотный график, так что трудитесь не покладая рук!

Весы. Чтобы похудеть, попробуйте два дня в неделю употреблять в пищу монопродукты (овощи, фрукты, крупы, кефир). Кроме этого, вас хорошо стимулирует конкуренция - посоревнуйтесь в похудении с подругой.