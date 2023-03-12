Пять полезных продуктов, от которых можно поправиться

У винограда относительно невысокая калорийность, но подвох тут таится в другом. В небольшой горсти ягод целых 15 граммов сахара, что равносильно содержанию сахара в нескольких сладких печеньях. По утверждению психологов, винограда нельзя съесть «чуть-чуть», и вы вряд ли остановитесь, пока не съедите целую гроздь. А это уже целых 75 граммов сахара! Для того, чтобы не поддаваться искушению, замените виноград на другие, менее сладкие ягоды — удовольствия будет столько же, а пользы гораздо больше.

Орехи

В пригоршне миндаля или арахиса содержится около 20 граммов жира и около 300 калорий. Так что лакомясь этими орешками в баре или открывая упаковку кешью на работе, задумайтесь - вам этот жир нужен? Польза от орехов, конечно, немаленькая (витамин Е, магний, омега-3 жирные кислоты), но для этого достаточно добавлять их в небольшом количестве в салаты, а не поглощать вечером перед телевизором. Поверьте, вам не составит труда отказаться от этой привычки, главное - начать.

Сухофрукты

Решили перекусить на работе ароматной курагой? Лучше сразу откажитесь от этой идеи. В одной горсти этого «безобидного» перекуса содержится около 50 граммов сахара, что не может не сказаться на вашей фигуре. Если вы хотите действительно здоровый перекус — замените сухофрукты настоящими фруктами. Разумеется, исключив самые сладкие, такие как виноград, бананы и манго.

Хумус

Если вы любите хумус, то прекрасно знаете, как сложно остановиться, открыв очередную банку. При всем при этом калорийность у продукта совсем не низкая: только представьте, что в двух его чайных ложках содержится 70 калорий. И разве кто-то ограничивается этими двумя ложками? Уверены, нет. Многие диетологи советуют совсем исключить этот продукт из употребления, но если вы уверены, что сможете ограничиться лишь небольшой порцией - можете рискнуть. Главное, учтите, каждая дополнительная ложка этого продукта отложится в виде непривлекательных складок в районе талии. Мы предупреждали!

Сырые овощи

Конечно, морковь, сельдерей и капуста в сыром виде совершенно безупречны с точки зрения диетологии, но не забывайте, что не только ими обычно могут лакомиться вегетарианцы и сыроеды, да и просто любители здоровой пищи. Поэтому, о таких продуктах как картофель, авокадо и кукуруза вам лучше на время забыть - или значительно снизить их количество в своем рационе. Запомните, даже вегетарианцы бывают полными! Вы же такой быть не хотите?