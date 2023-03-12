Для того, чтобы привести фигуру в форму, недостаточно отказаться от сладкого и мучного, порой нужно исключить из рациона и другие, с виду вполне безобидные продукты. Хотите узнать, что из того, что вы привыкли считать полезным и легким, на самом деле может отложиться тяжелыми складками на теле? Читайте подборку woman.ru.
Пять полезных продуктов, от которых можно поправиться
Каждый раз, садясь на диету или покупая абонемент в спортзал, женщины всего мира дают себе установку хотя бы на время отказаться от сладкого и мучного. Для того, чтобы привести свой вес к идеальным показателям, мы готовы целыми днями есть одни овощи и фрукты, однако сами не понимаем, какую глупую ошибку совершаем. Ведь количество калорий, содержащихся в продуктах, не единственный фактор, влияющий на вес и фигуру в целом. Учитывайте, что даже продукты, которые мы привыкли считать диетическими, могут содержать большое количество сахара, крахмала или жиров. Оно вам надо? Выбирайте с умом.
У винограда относительно невысокая калорийность, но подвох тут таится в другом. В небольшой горсти ягод целых 15 граммов сахара, что равносильно содержанию сахара в нескольких сладких печеньях. По утверждению психологов, винограда нельзя съесть «чуть-чуть», и вы вряд ли остановитесь, пока не съедите целую гроздь. А это уже целых 75 граммов сахара! Для того, чтобы не поддаваться искушению, замените виноград на другие, менее сладкие ягоды — удовольствия будет столько же, а пользы гораздо больше.