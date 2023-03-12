Что будет с телом, если употреблять молоко каждый день: вы даже не представляете
Молоко содержит около 13 питательных веществ: высококачественный белок, кальций, некоторые производители стали добавлять витамин Д, витамины группы В, которые помогают организму превращать пищу в топливо.
При выборе молока у вас могут возникнуть вопросы: есть ли в молоке добавленный сахар?
В обычном молоке сахар - в виде лактозы. Он не считается добавленным сахаром, как, например, рафинированный сахар, мед, финиковый сироп.
Что означают проценты жира в молоке?
Проценты молочного жира относятся к количеству жира по весу. Цельное молоко, наиболее близкое к коровьему, имеет жирность около 3,5%, обезжиренное молоко содержит очень мало жира (менее 0,2%).
Разница в количестве жира в молоке отражается на калориях. Как это делается?
Перед разливом молока из него удаляют весь жир. Затем его снова добавляют в молоко в различных пропорциях. Молоко не разбавляют водой. Хотя содержание жира в молоке может быть разным, все коровье молоко сохраняет основные питательные вещества. Количество белка и кальция одинаково при любом % жира. Существует миф, что кальций не усваивается, если молоко с низким процентом жира. Но кальций - это не жирорастворимый витамин, он усваивается даже при 0%. Стоит обратить внимание, что в 1 стакане молока 2% уже 120 ккал (1 г жира дает 9 ккал).
Кому стоит выбирать более низкий процент жирности молока/кисломолочных продуктов?
Тем, у кого лишний вес, дислипидемия (нарушение обмена холестерина), при некоторых состояниях ЖКТ, но это обсуждается индивидуально с врачом.
Есть те, у кого плохо усваивается лактоза. В моей практике самый частый вид лактазной недостаточности — вторичная мальабсорбция лактозы (недостаточная способность гидролиза лактозы). Возникает при различных поражениях тонкой кишки. Из-за атрофических процессов в слизистой оболочке происходит снижение синтеза фермента — лактазы.
Какие могут быть симптомы?
Тошнота, урчание в животе, абдоминальная боль, диарея, метеоризм, тяжесть в животе. Некоторые люди с лактазной недостаточностью могут нормально переносить определенное количество молока (у всех индивидуально), но им не рекомендовано употреблять лактозосодержащую пищу, в которой 12 г и более лактозы (1 стакан молока). Важно, что термическая обработка молока не изменяет содержание лактозы в пище. Если у вас есть подозрение на лактазную недостаточность, то лучше обсудить ограничения с врачом.
На сегодняшний день все больше брендов выпускает безлактозные молочные продукты. Безлактозное молоко имеет почти такой же вкус, консистенцию и питательные вещества, что и обычное молоко. Если по какой-то причине вы предпочитаете альтернативное молоко: рисовое, соевое, миндальное, кокосовое овсяное и другие, обращайте внимание на обогащение их макро- и микроэлементами, особенно кальцием (читайте еще: Так ли полезно молоко на самом деле — вы будете удивлены).
Если вы хорошо переносите лактозу, если ваш рацион сбалансирован и разнообразен, то молоко можно потреблять каждый день: у него богатый питательный состав, да и каша на молоке вкуснее.