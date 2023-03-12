Что будет с телом, если употреблять молоко каждый день: вы даже не представляете

Молоко содержит около 13 питательных веществ: высококачественный белок, кальций, некоторые производители стали добавлять витамин Д, витамины группы В, которые помогают организму превращать пищу в топливо.

При выборе молока у вас могут возникнуть вопросы: есть ли в молоке добавленный сахар?

В обычном молоке сахар - в виде лактозы. Он не считается добавленным сахаром, как, например, рафинированный сахар, мед, финиковый сироп.

Что означают проценты жира в молоке?

Проценты молочного жира относятся к количеству жира по весу. Цельное молоко, наиболее близкое к коровьему, имеет жирность около 3,5%, обезжиренное молоко содержит очень мало жира (менее 0,2%).

Разница в количестве жира в молоке отражается на калориях. Как это делается?

Перед разливом молока из него удаляют весь жир. Затем его снова добавляют в молоко в различных пропорциях. Молоко не разбавляют водой. Хотя содержание жира в молоке может быть разным, все коровье молоко сохраняет основные питательные вещества. Количество белка и кальция одинаково при любом % жира. Существует миф, что кальций не усваивается, если молоко с низким процентом жира. Но кальций - это не жирорастворимый витамин, он усваивается даже при 0%. Стоит обратить внимание, что в 1 стакане молока 2% уже 120 ккал (1 г жира дает 9 ккал).

Кому стоит выбирать более низкий процент жирности молока/кисломолочных продуктов?