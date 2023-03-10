ФОТО ⟩ Робби Уильямс выступил в Риге с грандиозным шоу

В рамках нового концертного тура XXV зрители в Риге услышали лучшие за 25 лет творчества хиты в новом звучании, записанные совместно с Metropole Orkest, в том числе любимые публикой Angels, Let Me Entertain You, She's the One и многие другие.

Последний альбом XXV официально побил все рекорды официальных чартов и в настоящее время находится на первом месте – это 14-й сольный альбом Уильямса, сделавший его самостоятельным артистом с наибольшим количеством альбомов номер один в Великобритании, который превзошел рекорд, принадлежащий легендарному Элвису Пресли.