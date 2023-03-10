В четверг, 9 марта, Робби Уильямс выступил в Риге с программой, посвященной 25-летию его сольной карьеры. RUS TVNET предлагает взглянуть на фотографии с концерта.
ФОТО ⟩ Робби Уильямс выступил в Риге с грандиозным шоу
Робби Уильямс выступил в Риге с грандиозным шоу
Галерея: Робби Уильямс в Риге
В рамках нового концертного тура XXV зрители в Риге услышали лучшие за 25 лет творчества хиты в новом звучании, записанные совместно с Metropole Orkest, в том числе любимые публикой Angels, Let Me Entertain You, She's the One и многие другие.
Последний альбом XXV официально побил все рекорды официальных чартов и в настоящее время находится на первом месте – это 14-й сольный альбом Уильямса, сделавший его самостоятельным артистом с наибольшим количеством альбомов номер один в Великобритании, который превзошел рекорд, принадлежащий легендарному Элвису Пресли.
Робби Уильямс является одним из самых коммерчески успешных сольных исполнителей в истории Великобритании.
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