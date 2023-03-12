Аларм! Пять неочевидных причин, почему слоятся ногти

Если гель-лак не держится, а ногти слоятся и ломаются, возможно, стоит поменять привычки, пишет goodhouse.ru.

Уборка

И дело даже не в увлечении уборкой, а в том, как вы ее делаете. Мы уже знаем, что такое ПАВ и выбираем специальные средства для лица, интимной гигиены и рук. Но какой смысл в последнем, если мы моем посуду и делаем влажную уборку без перчаток? Бытовая химия, предназначенная для отмывания жира и грязи содержит агрессивные ПАВ - из-за них ногти слоятся и ломаются. Заведите три пары перчаток: для мытья посуды, полов и стирки одежды. И никогда не забывайте их надевать. Если пришлось обойтись без них, сразу наносите увлажняющий крем.

Анемия

Слоящиеся ногти - часто первый сигнал о нехватке железа в организме. Если игнорировать этот факт, можно легко заработать железодефицитную анемию. Чтобы укрепить ногтевую пластину и в целом улучшить самочувствие, нужно принимать витамины железа. Но не торопитесь бежать в аптеку за заветным компонентом, сначала нужно сдать анализы. И только при выявлении недостатка железа, начать принимать его по прописанной доктором схеме.

Неправильная техника маникюра