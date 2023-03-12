Красивые ногти – прежде всего крепкие. Как найти причину проблемного состояния ногтей и устранить её?
Аларм! Пять неочевидных причин, почему слоятся ногти
Если гель-лак не держится, а ногти слоятся и ломаются, возможно, стоит поменять привычки, пишет goodhouse.ru.
Уборка
И дело даже не в увлечении уборкой, а в том, как вы ее делаете. Мы уже знаем, что такое ПАВ и выбираем специальные средства для лица, интимной гигиены и рук. Но какой смысл в последнем, если мы моем посуду и делаем влажную уборку без перчаток? Бытовая химия, предназначенная для отмывания жира и грязи содержит агрессивные ПАВ - из-за них ногти слоятся и ломаются. Заведите три пары перчаток: для мытья посуды, полов и стирки одежды. И никогда не забывайте их надевать. Если пришлось обойтись без них, сразу наносите увлажняющий крем.
Анемия
Слоящиеся ногти - часто первый сигнал о нехватке железа в организме. Если игнорировать этот факт, можно легко заработать железодефицитную анемию. Чтобы укрепить ногтевую пластину и в целом улучшить самочувствие, нужно принимать витамины железа. Но не торопитесь бежать в аптеку за заветным компонентом, сначала нужно сдать анализы. И только при выявлении недостатка железа, начать принимать его по прописанной доктором схеме.
Неправильная техника маникюра
Что делать, если слоятся ногти? Первым делом обратить внимание на то, как вы их пилите! Правильный подпил - пилка работает только в одном направлении, а не туда-обратно. Если вы пилите ноготь в разных направлениях, вы образуете так называемую бахрому , которая начинает цепляться и портить всю пластину. Можно провести аналогию с секущимися концами волос, которые со временем распространяются на всю длину. А еще, ни в коем случае нельзя стричь влажные ногти - размягченная пластина быстро травмируется и на ней образуется пресловутая бахрома.
Вы слишком долго носите гель-лак
Две недели - вот идеальный срок носки любого гелевого покрытия. Если вы носите дольше, ноготь отрастает и начинает загибаться внутрь. Представьте, что ваш ноготь - пластиковая пластинка. Если на нее надавить, она может и не сломается, но тонкие трещинки пойдут. С ногтем то же самое. Уж лучше снять покрытие или отрезать (подпилить длину), чтобы избежать давления.
Нарушение кровоснабжения
Слоящиеся ногти на руках - нередкое явление для зимы и холодного времени года. Когда пальцы мерзнут, нарушается кровоснабжение ногтевой пластины, ей не хватает витаминов и микроэлементов. Кстати, причиной по которой слоятся ногти, может стать не только морозная погода, но и уборка холодной водой или если вы часто моете руки под ледяной струей. Решение очевидное - держать пальцы в тепле и каждый день делать массаж, чтобы к ногтям приливала кровь.