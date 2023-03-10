Неделя с 12 по 18 марта 2023 года будет непростой из-за противостояния между Солнцем, Меркурием и Нептуном в Рыбах. Астрологи называют эти дни «проклятыми» и рекомендуют воздержаться от каких-то важных дел и новых начинаний.
Для каких знаков Зодиака неделя с 12 по 18 марта 2023 года будет особо напряженной
Для некоторых знаков зодиака эти дни будут особенно напряженными. Астрологи и эксперты издания rsute.ru советуют Овнам, Весам и Стрельцам быть предельно внимательными к происходящим вокруг событиям и не терять контроль над своими эмоциями.
Овен
Представители этого огненного знака достаточно сильные люди, чтобы противостоять любым невзгодам и сложностям, им не привыкать справляться с трудностями. Поэтому самое главное, что нужно делать Овнам на этой неделе – сохранять хладнокровие и контролировать свои эмоции. Конфликты и ссоры с окружающими могут усложнить вашу ситуацию. Судьба будет проверять вас на прочность и словно умышленно подкидывать ситуации, в которых вам будет сложно держать себя в руках.
Весы
На этой неделе Весам придется жертвовать чем-то меньшим ради того, чтобы достичь большего, и прийти к внутренней гармонии. Будьте внимательны к знакам Вселенной и старайтесь правильно ориентироваться в ее подсказках. Не жалейте о сделанном. Если вы пойдете верным путем, эта неделя станет для вас щадящей. Возможно, вам придется потратить несколько больше денег, чем вы планировали, но общие потери будут невелики.
Стрелец
Стрельцам на этой неделе следует умерить свой буйный нрав и постараться плыть по течению. Это не значит, что следует идти у кого-то на поводу или следовать чьим-то прихотям, просто постарайтесь абстрагироваться от окружающих людей и происходящих вокруг событий. Вы ничего не потеряете, но сможете гармонизировать свое внутреннее состояние и сохранить энергетический баланс. Не вступайте в споры и избегайте конфликтных ситуаций – через них вы можете быть уязвимы для врагов.