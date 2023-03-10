Для каких знаков Зодиака неделя с 12 по 18 марта 2023 года будет особо напряженной

Для некоторых знаков зодиака эти дни будут особенно напряженными. Астрологи и эксперты издания rsute.ru советуют Овнам, Весам и Стрельцам быть предельно внимательными к происходящим вокруг событиям и не терять контроль над своими эмоциями.

Овен

Представители этого огненного знака достаточно сильные люди, чтобы противостоять любым невзгодам и сложностям, им не привыкать справляться с трудностями. Поэтому самое главное, что нужно делать Овнам на этой неделе – сохранять хладнокровие и контролировать свои эмоции. Конфликты и ссоры с окружающими могут усложнить вашу ситуацию. Судьба будет проверять вас на прочность и словно умышленно подкидывать ситуации, в которых вам будет сложно держать себя в руках.

Весы

На этой неделе Весам придется жертвовать чем-то меньшим ради того, чтобы достичь большего, и прийти к внутренней гармонии. Будьте внимательны к знакам Вселенной и старайтесь правильно ориентироваться в ее подсказках. Не жалейте о сделанном. Если вы пойдете верным путем, эта неделя станет для вас щадящей. Возможно, вам придется потратить несколько больше денег, чем вы планировали, но общие потери будут невелики.

Стрелец