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ФЕЕРИЧНЫЙ МОДНЫЙ ПОКАЗ ⟩ Украинские дизайнеры и блистательный эстонский стилист Женя Фокин рассказали, что в моде весной 2023 года

Limon.ee
Украинские дизайнеры и блистательный эстонский стилист Женя Фокин рассказали, что в моде весной 2023 года
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Магазин в тц Sоlaris, где продаются украинские бренды
Магазин в тц Sоlaris, где продаются украинские бренды Фото: Таави Сепп

В торговом центре Solaris в честь Международного женского дня состоялся большой модный показ, на котором все магазины представили свои коллекции. Вел модное шоу эстонский стилист Женя Фокин. Зрители восторженно аплодировали каждой модели, а после чудесного дефиле многие отправились на шопинг, чтобы купить те сексуальные платья, роскошные пальто, элегантные брючные костюмы, которые они только что видели.

В Эстонии за последние три года в продаже появились вещи украинских брендов, и они быстро и уверенно составляют конкуренцию отечественным. 

Самый большой выбор одежды и аксессуаров украинских дизайнеров можно найти в концептуальном бутике Design Hata - в Старом городе и торговом центре Solaris, где 9 марта на импровизированном подиуме дизайнерского пространства состоялось грандиозное шоу. Коллекции, которые показали титулованные красавицы - победительницы конкурсов "Миссис Эстония" разных лет, можно найти в магазинах торгового центра. Это и эстонские марки, представленные в Eesti Disaini Maja, и украинские бренды, продающиеся в Design Hata, и известные мировые.

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