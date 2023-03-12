ФЕЕРИЧНЫЙ МОДНЫЙ ПОКАЗ ⟩ Украинские дизайнеры и блистательный эстонский стилист Женя Фокин рассказали, что в моде весной 2023 года

В Эстонии за последние три года в продаже появились вещи украинских брендов, и они быстро и уверенно составляют конкуренцию отечественным.

Самый большой выбор одежды и аксессуаров украинских дизайнеров можно найти в концептуальном бутике Design Hata - в Старом городе и торговом центре Solaris, где 9 марта на импровизированном подиуме дизайнерского пространства состоялось грандиозное шоу. Коллекции, которые показали титулованные красавицы - победительницы конкурсов "Миссис Эстония" разных лет, можно найти в магазинах торгового центра. Это и эстонские марки, представленные в Eesti Disaini Maja, и украинские бренды, продающиеся в Design Hata, и известные мировые.