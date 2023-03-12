В торговом центре Solaris в честь Международного женского дня состоялся большой модный показ, на котором все магазины представили свои коллекции. Вел модное шоу эстонский стилист Женя Фокин. Зрители восторженно аплодировали каждой модели, а после чудесного дефиле многие отправились на шопинг, чтобы купить те сексуальные платья, роскошные пальто, элегантные брючные костюмы, которые они только что видели.
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ФЕЕРИЧНЫЙ МОДНЫЙ ПОКАЗ ⟩ Украинские дизайнеры и блистательный эстонский стилист Женя Фокин рассказали, что в моде весной 2023 года
Украинские дизайнеры и блистательный эстонский стилист Женя Фокин рассказали, что в моде весной 2023 года
В Эстонии за последние три года в продаже появились вещи украинских брендов, и они быстро и уверенно составляют конкуренцию отечественным.
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