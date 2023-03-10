«С такой зарплатой они могли бы лучше работать!» Разгневанный должник утверждает, что приставы обманывают людей

Вельо признался редакции Elu24 , что ему стыдно быть должником, но так случилось, и он не может ничего изменить. Его долги собирают несколько судебных исполнителей, об одном из которых он не может сказать ничего хорошего.

А именно, Вельо утверждает, что судебный исполнитель взял у него больше денег, чем он должен был заплатить на самом деле. «Должник видит обзор своих долгов от банка, но изменений нет уже несколько лет. Однако я заплатил им тысячи евро».