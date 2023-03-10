Должник Вельо утверждает, что приставы взяли с него больше денег, чем положено, и что в стране нет контроля за их работой. Ему пришлось потратить кучу нервов, чтобы наконец получить правильную документацию. «Я покрыл долг в 9600 евро суммой в 11 000 евро!»
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«С такой зарплатой они могли бы лучше работать!» Разгневанный должник утверждает, что приставы обманывают людей
Министерство юстиции и суды осуществляют надзор за судебными исполнителями
«С такой зарплатой они могли бы лучше работать!» Разгневанный должник утверждает, что приставы обманывают людей
Вельо признался редакции Elu24, что ему стыдно быть должником, но так случилось, и он не может ничего изменить. Его долги собирают несколько судебных исполнителей, об одном из которых он не может сказать ничего хорошего.