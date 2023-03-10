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«С такой зарплатой они могли бы лучше работать!» Разгневанный должник утверждает, что приставы обманывают людей

Министерство юстиции и суды осуществляют надзор за судебными исполнителями
Хевели Туйск
«С такой зарплатой они могли бы лучше работать!» Разгневанный должник утверждает, что приставы обманывают людей
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Судебный исполнитель может наложить арест на энергетическую субсидию для покрытия долгов.
Судебный исполнитель может наложить арест на энергетическую субсидию для покрытия долгов. Фото: Tairo Lutter

Должник Вельо утверждает, что приставы взяли с него больше денег, чем положено, и что в стране нет контроля за их работой. Ему пришлось потратить кучу нервов, чтобы наконец получить правильную документацию. «Я покрыл долг в 9600 евро суммой в 11 000 евро!»

Вельо признался редакции Elu24, что ему стыдно быть должником, но так случилось, и он не может ничего изменить. Его долги собирают несколько судебных исполнителей, об одном из которых он не может сказать ничего хорошего.

А именно, Вельо утверждает, что судебный исполнитель взял у него больше денег, чем он должен был заплатить на самом деле. «Должник видит обзор своих долгов от банка, но изменений нет уже несколько лет. Однако я заплатил им тысячи евро».

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