Эти энергетически опасные предметы в спальне вызывают кошмары и сонные параличи

Ни для кого не секрет, что у каждого предмета в доме есть своя энергетика. Большинство из них нейтральны, а некоторые могут нести даже позитив. Например, подарки или памятные безделушки от любимого и близкого человека. Но есть и те вещи, которые будут вытягивать силы из хозяина, портить настроение и приносить в жизнь неудачи. Особенно опасны они в спальне, уязвимом месте, где мы отдыхаем и набираемся сил. Стали мучить кошары и сонные параличи? Посмотрите, а что находится рядом с вашей кроватью и отравляет сон.

Неисправная электроника

Не очень приятно находиться в комнате, где постоянно мигают лампочки. Это опасно не только буквально, так как светильник может закоротить и он станет причиной пожара, но и на подсознательном уровне. Моргающая, тусклая, постоянно выключающаяся лампа или ночник раздражают и заставляют человека испытывать негативные эмоции. А такой настрой перед сном часто и становится причиной кошмаров.

Аптечка

Странное место для того, чтобы хранить в спальне лекарства и медицинскую утварь, но находятся и такие личности. Не стоит так делать по нескольким причинам. Под кроватью вряд ли верная температура и условия для хранения медикаментов. Да и с точки зрения эзотерики коробочка с препаратами не принесёт ничего хорошего спящему. Ведь станет излучать энергию болезней и создаст нездоровую атмосферу.