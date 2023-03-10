Пт, 10.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Наблюдательный житель Таллинна о припаркованном автомобиле посла в Старом городе: откуда такая наглость?

Крислин Метсанурм
, репортер
Наблюдательный житель Таллинна о припаркованном автомобиле посла в Старом городе: откуда такая наглость?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Припаркованная на тротуаре в Старом городе машина посла.
Припаркованная на тротуаре в Старом городе машина посла. Фото: Lugeja foto

Наблюдательный читатель Elu24 считает, что водитель посла США наплевал на эстонскую культуру дорожного движения. «В принципе он не неправ, но это показывает, что этот человек не уважает здешних людей!» – говорит автор фотографий, отмечая, что он подходил к послу.

Вчера вечером на улице Харью в Таллинне вспоминали день налета советской авиации на Таллинн и другие города Эстонии, что произошло 79 лет назад. Среди прочих свечу зажгли президент Алар Карис и посол США Джордж П. Кент. Последний же привлек внимание наблюдательного участника дорожного движения.

«Машина посла остановилась на тротуаре, очень грубо с его стороны», – сказал Elu24 добросовестный участник дорожного движения, добавив, что остановка там разрешена, но тротуары скользкие и нужно считаться и с пешеходами.

Ключевые слова
Наверх