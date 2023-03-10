ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Наблюдательный житель Таллинна о припаркованном автомобиле посла в Старом городе: откуда такая наглость?

Наблюдательный читатель Elu24 считает, что водитель посла США наплевал на эстонскую культуру дорожного движения. «В принципе он не неправ, но это показывает, что этот человек не уважает здешних людей!» – говорит автор фотографий, отмечая, что он подходил к послу.