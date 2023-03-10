Наблюдательный читатель Elu24 считает, что водитель посла США наплевал на эстонскую культуру дорожного движения. «В принципе он не неправ, но это показывает, что этот человек не уважает здешних людей!» – говорит автор фотографий, отмечая, что он подходил к послу.
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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Наблюдательный житель Таллинна о припаркованном автомобиле посла в Старом городе: откуда такая наглость?
Наблюдательный житель Таллинна о припаркованном автомобиле посла в Старом городе: откуда такая наглость?
Вчера вечером на улице Харью в Таллинне вспоминали день налета советской авиации на Таллинн и другие города Эстонии, что произошло 79 лет назад. Среди прочих свечу зажгли президент Алар Карис и посол США Джордж П. Кент. Последний же привлек внимание наблюдательного участника дорожного движения.
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