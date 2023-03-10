Клиентка, прибывшая в водный центр Aura одновременно с Департаментом здоровья: почему это заведение не закрыли?

«Водный центр V Spa в Тарту в настоящее время закрыт, но нам подарили подарочную карту ресторана на 50 евро», – говорит женщина, которая еще в начале февраля планировала спа-отдых. «Такую подарочную карту получили все, кто предварительно приобрел пакет, включающий посещение водного центра», – объясняет мать, которая в настоящее время проводит семейный отдых в V Spa, добавляя, что при бронировании они понятия не имели что может случиться.