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Клиентка, прибывшая в водный центр Aura одновременно с Департаментом здоровья: почему это заведение не закрыли?

Крислин Метсанурм
, репортер
Клиентка, прибывшая в водный центр Aura одновременно с Департаментом здоровья: почему это заведение не закрыли?
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Фото: Kristjan Teedema / Sille Annuk / Kuvatõmmis Google Mapsist

«Мы с мужем еще пошутили, что было бы просто отлично, если бы здесь тоже было нашествие каких-то бактерий», – вспоминает женщина, припарковавшая машину на стоянке водного центра Aura напротив автобуса Департамента здоровья, пишет Elu24. «Никогда бы не подумала, что наш отпуск примет такой оборот!»

«Водный центр V Spa в Тарту в настоящее время закрыт, но нам подарили подарочную карту ресторана на 50 евро», – говорит женщина, которая еще в начале февраля планировала спа-отдых. «Такую подарочную карту получили все, кто предварительно приобрел пакет, включающий посещение водного центра», – объясняет мать, которая в настоящее время проводит семейный отдых в V Spa, добавляя, что при бронировании они понятия не имели что может случиться.

Мать семейства приняла решение, что, несмотря на бактерии, они не отменят свой отпуск, а проведут ночь в V Spa в центре Тарту и насладятся спа-удовольствиями в 600 метрах в водном центре Aura. «Никогда бы не подумала, что наш отпуск примет такой оборот!»

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