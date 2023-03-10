Михаил Лабковский рассказал, что никогда не делает уважающая и любящая себя женщина

В ответ психолог сказал, что идеальных людей не было, нет и не будет, а также напомнил, что никто никому ничего не должен. А затем рассказал, что никогда не делает неидеальная, уважающая и любящая себя женщина.

1. Не перекладывает ответственность за своё благополучие на других: на родителей, партнёров, друзей или собственных детей (это уже совсем край). Она рассчитывает только на себя, на свои силы и ресурсы.

2. Не зависит от кого-то финансово. Уважающая себя женщина способна сама себя обеспечить. И мужчины, кстати, её за это тоже уважают, потому что она самостоятельна и независима. Поэтому ей не попадаются альфонсы или нарциссы: эти персонажи обходят таких женщин за версту, пишет super.ru.

3. Не сваливает на кого-то свои проблемы. Женщина с высокой самооценкой не сидит сложа руки и не ждёт, что кто-то прибежит и спасёт её, она пытается решить свои проблемы самостоятельно. Конечно, она может попросить о помощи, но только если это действительно необходимо. И, кстати, таким женщинам всегда с радостью помогают.

4. Не ищет одобрения у окружающих. Она делает только то, что ей хочется: работает, пока работа её устраивает, носит одежду, которая ей нравится, встречается с теми, с кем ей хорошо.

5. Не сравнивает себя с другими: с подругами, коллегами, актрисами или моделями в соцсетях. Единственный человек, с которым она себя сравнивает, - это она сама в прошлом. Женщина с высокой самооценкой прекрасно понимает, что всегда найдётся кто-то богаче, успешнее, с более густыми волосами и ногами длиннее, чем у неё, и просто не видит смысла в сравнениях.