ИСТОРИЯ ТРИЙН ИЗ РАПЛАМАА ⟩ Ей ампутировали ногу, но она исполнила свою заветную мечту – родила ребенка

Есть люди, которые решительно преодолевают все трудности. Такова и Трийн, 38-летняя женщина, живущая в Рапламаа. Она рассказывает свою историю в программе Südamesoov. Год назад молодая мать оказалась в ситуации, которая, наверное, многих из нас ввергла бы в черную депрессию. Всего через несколько месяцев после рождения своего первого ребенка она оказалась на операционном столе - ей ампутировали ногу. Сегодня Трийн, полная силы воли, мечтает о том, чтобы снова иметь возможность самостоятельно передвигаться и не зависеть ни от кого.