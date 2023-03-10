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ИСТОРИЯ ТРИЙН ИЗ РАПЛАМАА ⟩ Ей ампутировали ногу, но она исполнила свою заветную мечту – родила ребенка

Крислин Метсанурм
, репортер
Ей ампутировали ногу, но она исполнила свою заветную мечту – родила ребенка
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Трийн
Трийн Фото: Kuvatõmmis saatest

«Я пошла на риск», - говорит Трийн, диабетик, чьей главной целью в жизни было стать матерью. Но беременность оказала разрушительное воздействие на кровеносные сосуды женщины, и ногу пришлось ампутировать, пишет Elu24. 

Есть люди, которые решительно преодолевают все трудности. Такова и Трийн, 38-летняя женщина, живущая в Рапламаа. Она рассказывает свою историю в программе Südamesoov. Год назад молодая мать оказалась в ситуации, которая, наверное, многих из нас ввергла бы в черную депрессию. Всего через несколько месяцев после рождения своего первого ребенка она оказалась на операционном столе - ей ампутировали ногу. Сегодня Трийн, полная силы воли, мечтает о том, чтобы снова иметь возможность самостоятельно передвигаться и не зависеть ни от кого.

Последние 30 лет Трийн приходилось самой регулировать уровень сахара в крови, поскольку ее организм не вырабатывает инсулин. Сейчас Трийн пользуется современными шприцами-инъекторами или инсулиновыми ручками. Она делает инъекции каждое утро, а при необходимости несколько раз в день. Ей также приходится каждый день принимать большое количество лекарств. «Таблетки - это моя утренняя каша», - говорит она.

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