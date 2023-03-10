«Я пошла на риск», - говорит Трийн, диабетик, чьей главной целью в жизни было стать матерью. Но беременность оказала разрушительное воздействие на кровеносные сосуды женщины, и ногу пришлось ампутировать, пишет Elu24.
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ИСТОРИЯ ТРИЙН ИЗ РАПЛАМАА ⟩ Ей ампутировали ногу, но она исполнила свою заветную мечту – родила ребенка
Ей ампутировали ногу, но она исполнила свою заветную мечту – родила ребенка
Есть люди, которые решительно преодолевают все трудности. Такова и Трийн, 38-летняя женщина, живущая в Рапламаа. Она рассказывает свою историю в программе Südamesoov. Год назад молодая мать оказалась в ситуации, которая, наверное, многих из нас ввергла бы в черную депрессию. Всего через несколько месяцев после рождения своего первого ребенка она оказалась на операционном столе - ей ампутировали ногу. Сегодня Трийн, полная силы воли, мечтает о том, чтобы снова иметь возможность самостоятельно передвигаться и не зависеть ни от кого.
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