ВИДЕО ⟩ Весь Париж обсуждает: эстонский рэпер Томми Кэш шокировал публику на Неделе моды

В некоторые дни просто не хочется вставать с постели, но все равно приходится это делать, надевать одежду и выходить в люди. Но эстонский рэпер Томми Кэш выбрал третий вариант для Недели моды в Париже и разом оставил всемирно известных звезд в тени.