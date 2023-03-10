В этой европейской столице женщинам разрешили купаться топлес в городских бассейнах

Об этом, как сообщает «Европейская правда», объявил департамент юстиции и противодействия дискриминации горсовета столицы Германии.

Жалобщица (ее имя не раскрывается, но, по данным СМИ , ей 33 года) обратилась в офис омбудсмена Берлина с жалобой на то, что ей не позволили плавать без купальника в бассейне наравне с мужчинами. Когда по просьбе работников бассейна она отказалась надевать купальник, ее выгнали. Свою жалобу женщина объяснила тем, что внутренние правила бассейна не содержат никаких положений о гендерных ограничениях, а лишь предусматривают ношение «обычной купальной одежды».

Сначала суд отклонил жалобу женщины, но в апелляции ее удовлетворили. В результате в Берлине разрешили «купание с открытой верхней частью тела».