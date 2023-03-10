Близкое окружение актера и его новой избранницы готовится услышать важное сообщение от влюбленной пары.
59-летний Брэд Питт готовится снова стать отцом: Дженнифер Энистон обескуражена
Роман 59-летнего американского актера Брэда Питта с его 29-летней возлюбленной Инес де Рамон стремительно развивается - с момента их встречи прошло чуть больше шести месяцев, а пара уже стала задумываться о совместном потомстве.
Такой информацией с изданием Closer поделился инсайдер из близкого окружения Питта и де Рамон. После того, как актер познакомил избранницу со своими детьми от брака с Анджелиной Джоли, и свозил девушку в Париж, в их отношениях намечается сдвиг.
«Брэд превратил их поездку во Францию в нечто особенное. Инес рассказала друзьям, что чувствовала себя как принцесса. У них сейчас действительно период »медового месяца«. Они также сообщили друзьям, что открыты для того, чтобы иметь общего ребенка. Никого не удивит, если скоро Инес объявит о беременности», - сообщает информатор.
Также о планах Питта и де Рамон осведомлена и другая бывшая жена актера - Дженнифер Энистон. Инсайдер утверждает, что актриса испытывает смешанные чувства - она рада за бывшего мужа, с которым находится в дружеских отношениях, но в то же время счастье Брэда ее задевает, ведь «детский вопрос» в их отношениях всегда стоял особенно остро.
«Для Дженнифер это иронично – видеть, как Брэд ухаживает за Инес, проводя время с ней в тех местах, которые когда-то были важны для их пары. Это немного больно», - прокомментировал информатор.
От брака с Анджелиной Джоли у Брэда Питта трое биологических детей и трое усыновленных.