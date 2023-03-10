59-летний Брэд Питт готовится снова стать отцом: Дженнифер Энистон обескуражена

Роман 59-летнего американского актера Брэда Питта с его 29-летней возлюбленной Инес де Рамон стремительно развивается - с момента их встречи прошло чуть больше шести месяцев, а пара уже стала задумываться о совместном потомстве.

Такой информацией с изданием Closer поделился инсайдер из близкого окружения Питта и де Рамон. После того, как актер познакомил избранницу со своими детьми от брака с Анджелиной Джоли, и свозил девушку в Париж, в их отношениях намечается сдвиг.

«Брэд превратил их поездку во Францию ​​в нечто особенное. Инес рассказала друзьям, что чувствовала себя как принцесса. У них сейчас действительно период »медового месяца«. Они также сообщили друзьям, что открыты для того, чтобы иметь общего ребенка. Никого не удивит, если скоро Инес объявит о беременности», - сообщает информатор.

Также о планах Питта и де Рамон осведомлена и другая бывшая жена актера - Дженнифер Энистон. Инсайдер утверждает, что актриса испытывает смешанные чувства - она рада за бывшего мужа, с которым находится в дружеских отношениях, но в то же время счастье Брэда ее задевает, ведь «детский вопрос» в их отношениях всегда стоял особенно остро.

«Для Дженнифер это иронично – видеть, как Брэд ухаживает за Инес, проводя время с ней в тех местах, которые когда-то были важны для их пары. Это немного больно», - прокомментировал информатор.