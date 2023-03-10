Это неизбежно: ученые назвали дату грядущей страшной катастрофы на Земле: до нее осталось недолго

То, что жизнь в ближайшем будущем будет сложной, кажется, уже ни для кого не секрет. Нас ожидают катаклизмы, разрушительные столкновения и, как сообщили астрономы, даже падение метеорита.

Так в NASA смогли не только заметить небесное тело, но и рассчитать дату и время его падения. Ждать катастрофы, к сожалению, не так уж и долго. По прогнозам ученых, метеорит размером с Пизанскую башню упадет на Землю в день всех влюбленных - 14 февраля 2046 года. Произойдет это в определенное время - в 16:44. Прогнозируемые зоны падения простираются от Индийского до Тихого океана и от запада до восточного побережья США — Лос-Анджелес, Гавайи и Вашингтон попадают в эту зону.

Конечно, времени еще достаточно и можно было бы подумать, что все может измениться и метеорит пройдет мимо земли, но ученые уверены, что их прогноз точный. По всем расчетам это произойдет именно в это время. И если сначала вероятность столкновения оценивали как средневысокую, то за неделю она увеличилась в тысячу раз.

Но не только этого стоит бояться человечеству. Ранее российский ученый заявил, что уже в ближайшем будущем случится временной скачок из-за того, что наша планета стала двигаться быстрее, и это случится уже в 2028 году.