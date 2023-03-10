Михаила Шаца депортировали с Бали

Как предполагают поклонники Шаца, все дело в документах. Мол, артист должен был получить специальное разрешение на концерт в Индонезии. В итоге звезду депортировали из страны, сейчас он находится в Израиле.

Тем временем, зрители начали возмущаться в соцсетях стендап-комика. Они пожаловались, что провели два часа в ожидании шоу, вместо того чтобы провести праздник в более приятной обстановке. «Я был в зале и готовился выйти на сцену, - объяснял 57-летний Шац. - Дальше произошло то, что произошло. Своей вины не снимаю, но и не принимаю на себя полностью. Я доверился организаторам, но они, как утверждают, сделали все что смогли. Видимо, этого не хватило. Деньги за билеты будут возвращены. Я приношу свои извинения. Мне очень жаль».

Позже звезда дал расширенный комментарий в личном блоге. Он вновь попросил прощения у зрителей, а также подтвердил проблемы с документами.