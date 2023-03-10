9 марта Михаил Шац планировал дать концерт на Бали. Однако перед выступлением в зал нагрянули местные правоохранители. Артист разъяснил ситуацию раздосадованным зрителям, пишет «Стархит».
Михаила Шаца депортировали с Бали
Как предполагают поклонники Шаца, все дело в документах. Мол, артист должен был получить специальное разрешение на концерт в Индонезии. В итоге звезду депортировали из страны, сейчас он находится в Израиле.
Позже звезда дал расширенный комментарий в личном блоге. Он вновь попросил прощения у зрителей, а также подтвердил проблемы с документами.
«Пришла иммиграционная служба Индонезии и сказала, что документы, которые приготовили организаторы концерта их не устраивают. Поэтому пришлось отменить концерт, поехать на многочасовые разбирательства и в итоге покинуть Индонезию. Я по пути в Израиль пишу этот пост. Деньги за билеты несомненно будут возвращены. Я постараюсь в тот самый момент, когда буду уверен, что все необходимые документы для этого есть, дать концерт на Бали. Во-вторых, я хочу сказать, что во время своих гастролей я всегда настаиваю на полном соблюдении законов тех стран, в которых выступаю. Поэтому я дико расстроен тем, что организаторы концерта на Бали чего то не сделали. Я еще раз прошу прощения у зрителей, которые вчера сидели в зале. До новых встреч! Уверен, что они не за горами. Обнимаю!» - написал Шац.