В центре неврологической реабилитации в Хаапсалу проходят лечение люди со всей Эстонии. Elu24 выяснил, насколько хорошо город учел потребности пациентов больницы, а также других людей, пользующихся вспомогательными средствами передвижения.
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ЭКСПЕРИМЕНТ ELU24 ⟩ «На четвертый лифт денег не хватило!»: Насколько комфортно передвигаться по улицам Хаапсалу маломобильным людям?
«На четвертый лифт денег не хватило!»: Насколько комфортно передвигаться по улицам Хаапсалу маломобильным людям?
Я житель Ляэнемаа, поэтому довольно часто бываю в Хаапсалу. До того, как у меня появился ребенок, я не понимала, насколько безопасен и хорош наш прекрасный город для людей, которые используют вспомогательные устройства для передвижения, или для родителей, которые гуляют с колясками.
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