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ЭКСПЕРИМЕНТ ELU24 ⟩ «На четвертый лифт денег не хватило!»: Насколько комфортно передвигаться по улицам Хаапсалу маломобильным людям?

Хевели Туйск
«На четвертый лифт денег не хватило!»: Насколько комфортно передвигаться по улицам Хаапсалу маломобильным людям?
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Фото: Erakogu

В центре неврологической реабилитации в Хаапсалу проходят лечение люди со всей Эстонии. Elu24 выяснил, насколько хорошо город учел потребности пациентов больницы, а также других людей, пользующихся вспомогательными средствами передвижения.

Я житель Ляэнемаа, поэтому довольно часто бываю в Хаапсалу. До того, как у меня появился ребенок, я не понимала, насколько безопасен и хорош наш прекрасный город для людей, которые используют вспомогательные устройства для передвижения, или для родителей, которые гуляют с колясками.

Да, у меня есть тетя, которая пользуется опорной рамой для передвижения, и я бывала с ней на некоторых крупных мероприятиях. До сих пор не было никаких препятствий, чтобы добраться от магазина до городской стены. Но теперь, когда мне приходится выполнять обычные поручения с ребенком, который еще в коляске, я испытваю массу трудностей.

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