Наверняка среди наших читателей найдутся те, кто 14 лет назад еще не достиг того возраста, когда можно было посетить легендарную вечеринку «Танцевальный рай». Для Таллинна это было событием практически грандиозного масштабного, потому что здесь всё было по-другому. Мировые артисты, шоу-программа, специальная сцена, звук и свет, очень часто гостям дарили подарки. Вечеринку ждали. Народ считал дни до первой пятницы месяца, чтобы пойти в клуб. И теперь «Танцевальный рай» возвращается!
Легендарная вечеринка «Танцевальный рай» возвращается! Вы удивитесь, когда узнаете, где она пройдет
Уже 10 марта, в пятницу, после двухлетнего перерыва возвращается любимая многими легендарная вечеринка, в этот раз она пройдет в загадочном и роскошном клубе VATICAN в центре Таллинна. Вход через Cafe Opera (павильон в парке имени Таммсааре). Там этот праздник гламура, роскоши и веселья еще не проходил, поэтому гости «Танцевального рая» смогут насладиться новой для них атмосферой.
Вечеринка отметит 14-й день рождения, по словам бессменного организатора Герта Лаасме из компании Music Factory, позади осталось 113 мероприятий, и впереди - 114-е. Так вот удивительно совпали цифры.
Специально для портала Limon.ee Лаасме посмотрел, сколько стоили билеты на первое мероприятие в 2009 году. По его словам, если сравнивать сегодняшние цены с теми, что были 13-14 лет назад, то они практически не изменились. Билеты в предварительной продаже на вечеринку 10 марта 2023 года стоили 20 евро, а в 2009 за пригласительные нужно было отдать 23 евро.
Похоже, инфляция меньше всего затронула сферу клубной жизни в Эстонии.
По словам Герта Лаасме, около двух лет мероприятие не проводилось, один год из-за пандемии. И вот сейчас он очень хочет отметить Международный женский день вместе с любимыми гостями. «От того, как пройдет мероприятие, будет зависеть его дальнейшая судьба. Но надеемся продолжить и в будущем», - рассказал нам организатор.
Гостей ждет вечеринка на двух этажах, на двух сценах и двух танцполах. Лучшую русскую музыку будут играть резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON.
Всю ночь для гостей экстравагантное модерн-кабаре EMPIRE SHOW, а также обворожительные танцовщицы гоу-гоу, которые тоже добавят эйфории этому яркому вечеру.
Праздничный торт, сюрпризы, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, воздушные шары, специальные декорации, лавина красоты и эмоций - всё это атмосфера фееричного праздника в честь дня рождения и женского дня.
«Время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!» - с уверенностью заявляют организаторы.
Врата в рай распахнутся в 23:00, сейчас билет уже стоит 25 евро, билет FAST Track 35 евро. Если вы хотите отдыхать за ВИП-столиком с особым комфортом, свяжитесь напрямую с организатором: +372 5024262 или gert@musicfactory.ee. Билеты имеются и в предварительной продаже в кассах Piletilevi. Не пропустите!
Имейте в виду, что на входе в клуб будет осуществляться строгий фейсконтроль.