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Три знака Зодиака, которые способны выжить в любых условиях

Limon.ee
Три знака Зодиака, которые способны выжить в любых условиях
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Гороскоп. Иллюстративное фото.
Гороскоп. Иллюстративное фото. Фото: Pheelings media/Shutterstock

Жизнь полна разных событий. И иногда судьба совершает настолько крутой поворот, что человек не успевает вписаться в него. Но все же представители некоторых знаков зодиака умеют сохранить здравый ум в любых обстоятельствах, пишет Teleprogramma.pro

Лучше всего к переменам адаптируются двойственные знаки зодиака Близнецы и Рыбы.

Близнецы

Легко принимают любую ситуацию, даже если это потери и невзгоды. С кризисами и сложностями им помогает справиться за счет двойственность натуры. В них одновременно живут и пессимист, и оптимист.

Рыбы

Схожий принцип действия, как и у Близнецов, но все же представителям этого зодиакального знака адаптироваться сложнее, чем Близнецам. В «воде» им комфортнее, но даже «на суше» они умудряются подстраиваться и выживать.

Весы

Этот знак умеет сначала все взвесить, обдумать и принять решение. За счет того, что Весы пропускают стадию эмоций и последующие этапы принятия, они быстрее других принимают новые правила игры и реагируют на обстоятельства.

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