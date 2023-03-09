Три знака Зодиака, которые способны выжить в любых условиях

Лучше всего к переменам адаптируются двойственные знаки зодиака Близнецы и Рыбы.

Близнецы

Легко принимают любую ситуацию, даже если это потери и невзгоды. С кризисами и сложностями им помогает справиться за счет двойственность натуры. В них одновременно живут и пессимист, и оптимист.

Рыбы

Схожий принцип действия, как и у Близнецов, но все же представителям этого зодиакального знака адаптироваться сложнее, чем Близнецам. В «воде» им комфортнее, но даже «на суше» они умудряются подстраиваться и выживать.

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