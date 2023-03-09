В апреле 2022 года 53-летний мужчина, проживающий в американском штате Иллинойс, позвонил жене и сообщил, что выйдет на работу раньше обычного. После этого он бесследно исчез, пишет Elu24.
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Мужчина бесследно исчез. Суровая правда открылась спустя 8 месяцев, когда жена искала в шкафу елочные игрушки
Когда Дженнифер Мэйдж вернулась с работы, ее мужа Ричарда Мэйджа еще не было. Однако его машина была припаркована перед домом, кошелек и ключи также были дома.