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Мужчина бесследно исчез. Суровая правда открылась спустя 8 месяцев, когда жена искала в шкафу елочные игрушки

Марью Рыммель
Мужчина бесследно исчез. Суровая правда открылась спустя 8 месяцев, когда жена искала в шкафу елочные игрушки
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В апреле 2022 года 53-летний мужчина, проживающий в американском штате Иллинойс, позвонил жене и сообщил, что выйдет на работу раньше обычного. После этого он бесследно исчез, пишет Elu24.

Когда Дженнифер Мэйдж вернулась с работы, ее мужа Ричарда Мэйджа еще не было. Однако его машина была припаркована перед домом, кошелек и ключи также были дома.

В декабре прошлого года Дженнифер начала искать рождественские украшения в редко используемом шкафу. Тогда выяснилось, что ее муж никогда не покидал дома.

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