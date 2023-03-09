Возражение мэра Ряпина Энеля Лиини на статью Стена Таливее «Тревожная кнопка, заклеенная в южно-эстонском доме престарелых: не могу комментировать!», в Elu24 от 27.02.2023.
Ответ муниципалитета Ряпина на статью о южно-эстонском доме престарелых, где была заклеена тревожная кнопка
В статье высказываются претензии к муниципалитету Ряпина как к органу местного самоуправления, однако многие из этих претензий не соответствуют действительности.
Среди прочего в статье есть утверждение: "Сначала муниципалитет взял деньги с банковского счета моего родственника, а потом я хотел получить поддержку от муниципалитета..."
Это утверждение является ложным и не соответствует действительности.
Считаем необходимым разъяснить, что самоуправление Ряпина никогда не брало и не использовало деньги со счета данного лица или его родственника. Местное самоуправление может производить расходы, необходимые для содержания лица, со счетов лиц только в том случае, если самоуправление назначено судом опекуном лица и ему дано соответствующее полномочие суда. Отметим, что в таком случае муниципалитет должен отчитаться перед судом об использовании финансовых средств лица. Местное самоуправление не является опекуном неизвестного читателю в статье лица и, следовательно, не имеет возможности распоряжаться денежными средствами на банковском счете лица.
На самом деле человека, выразившего мнение в статье, не должно удивлять, что получатель услуги также обязан оплатить услугу. Одним из важных принципов социальной защиты согласно § 5 закона об общей части Социального кодекса является личная ответственность. На основании цен, установленных поставщиком услуг, получатель услуги, его законные иждивенцы или самоуправление муниципалитета оплачивает услугу. Участие самоуправления зависит от собственного дохода лица, наличия законных иждивенцев, принятых на себя обязательств и других ресурсов, т.е. собственный доход лица и ресурсы они используются в первую очередь, а когда ресурсы заканчиваются, местное самоуправление должно платить за услугу.
В статье также говорится, что Сийри заплатила 930 евро за свой уход в январе 2023 года, а муниципалитет Ряпина якобы не выплатил свою долю до сих пор, несмотря на соглашение между родственниками пациентки и муниципалитетом.
Содержание предложения создает впечатление, что муниципалитет не выполнил свои обязательства, что не соответствует действительности. Такое впечатление явно вредит имиджу муниципалитета, поэтому мы считаем важным опровергнуть вышеуказанное заявление (заявления). Между муниципалитетом Ряпина и так называемой Сийри не существует такого соглашения. Как было сказано выше, именно получатель услуги и члены его семьи обязаны оплачивать услугу в первую очередь. Если человек и члены его семьи не в состоянии оплатить услугу полностью, у него есть возможность обратиться за социальной помощью, чтобы оплатить недостающую часть. Этой возможностью, скорее всего, воспользовался упомянутый в статье родственник Сийри, который находится на общем попечении.
Хотелось бы добавить, что за круглосуточное обслуживание, предоставляемое больницей AS Räpina, каждый месяц приходится платить разные суммы. Поскольку стоимость услуги составляет 31 евро в день, цена услуги будет разной за 30 или 31 день, плюс стоимость лекарств, которая также может быть разной каждый месяц.
Разница в размере доли, выплачиваемой муниципалитетом в социальных пособиях, объясняется тем, что пенсии, назначаемые Департаментом социального страхования, оставались неизменными с 2022 года. В октябре пенсионерам было выплачено единовременное пособие в размере 200 евро на одиноко проживающего пенсионера (как правило, оно не учитывается при уплате налога на жилье), в ноябре было выплачено единовременное пособие в размере 50 евро на оплату энергии (если человек проживает в учреждении социального обеспечения, он также потребляет электричество, тепло, т.е. на компоненты услуг), в декабре пенсия была выплачена на уровне, определенном 01.04.2022, в январе и феврале 2023 года произошло повышение пенсии на 20 евро в месяц по сравнению с предыдущим, с 2023 года изменилась и налогооблагаемая часть подоходного налога. В результате, как стоимость услуги, так и сумма недостачи, которую муниципалитет должен выплатить в виде социальной помощи, может меняться от месяца к месяцу.