ФОТО И ВИДЕО ⟩ Неубранные дороги вызывают головную боль не только у водителей: «Мне пришлось выйти на дорогу, когда я выгуливала свою собаку»

Несмотря на то, что сейчас март, на улице все еще большая зима. «На шоссе Таллинн-Тарту отдельные участки дороги совершенно не ухожены. Например, возле чайханы Кяревере, за 20 километров до Тарту дорога полностью не обслуживается», - говорит женщина, направляющаяся в Тарту. Смотрите видео:

Вторая жалоба пришла из Ляэнемаа и касается состояния дорог Таебла-Кулламаа и Мартна-Паливере. «Дороги между населенными пунктами в Ляэнемаа не обслуживаются. Мне пришлось выйти на дорогу, когда я выгуливала свою собаку, в некоторых местах большие насыпи, дорога местами односторонняя», - сказала молодая мама, которой также приходится идти по заснеженным дорогам с коляской. «Большую часть времени дороги здесь содержатся в таком плохом состоянии. Я не могу нормально ходить со своим ребенком уже половину зимы. Дорога узкая, проезжают грузовики, а с коляской можно пройти только по проезжей части», - говорит она. «Мы слышим только, что дороги не обсулживаются так часто, как следовало бы, потому что не хватает денег», - добавляет она.

Состояние дорог в Ляэнемаа. Фото: Erakogu

Дорога из Таллинна в Вильянди сначала была достаточно хорошей, но перед Вильянди дорожные условия стали более сложными, говорит девушка, едущая в автобусе в Вильянди. «До Вильянди 18 километров, но из-за неубранной дороги автобус сильно трясет». Несмотря на хорошую погоду, водители осторожны, видя состояние дороги все они притормаживают. Если машина едет на встречу, то разъехаться сложно, потому что никто не хочет, чтобы его машина поехала по обочине", - говорит он.

Дорога перед Вильянди. Фото: Erakogu