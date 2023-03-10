«Нам посоветовали не говорить на украинском языке в общественных местах, – рассказывает Олег Евтушенко о том, как его встретили в Польше, – и даже пытались избить». По словам танцора, прожившего девять месяцев в Эстонии, лучше и комфортнее нашей страны места для украинца сейчас не найти. Смотрите видео!
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ВИДЕО ⟩ «Иди воевать, таких, как ты, не жалко!»: танцор-беженец Олег Евтушенко уехал из Эстонии, но в ужасе вернулся обратно
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«Иди воевать, таких, как ты, не жалко!»: танцор-беженец Олег Евтушенко уехал из Эстонии, но в ужасе вернулся обратно
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