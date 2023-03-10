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ВИДЕО ⟩ «Иди воевать, таких, как ты, не жалко!»: танцор-беженец Олег Евтушенко уехал из Эстонии, но в ужасе вернулся обратно

Эксклюзив
Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
«Иди воевать, таких, как ты, не жалко!»: танцор-беженец Олег Евтушенко уехал из Эстонии, но в ужасе вернулся обратно
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Фото: Konstantin Sednev

«Нам посоветовали не говорить на украинском языке в общественных местах, – рассказывает Олег Евтушенко о том, как его встретили в Польше, – и даже пытались избить». По словам танцора, прожившего девять месяцев в Эстонии, лучше и комфортнее нашей страны места для украинца сейчас не найти. Смотрите видео!

В ноябре украинский танцор Олег Евтушенко, который долгое время пытался попасть на большую сцену в Эстонии, принял решение покинуть нашу страну. 23-летний артист отравился испытать удачу в других европейских странах. «Это было ужасно. Эстония – самая гостеприимная, – говорит вернувшийся через три месяца обратно Евтушенко. – Я теперь отсюда никуда, хочу получить вид на жительство и стать здесь востребованным артистом».

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