Самое развратное платье 2023 года: Деми Роуз надела наряд, который вы бы никогда в жизни не решились примерить

Модель Деми Роуз называют британской Ким Кардашьян за ее сногсшибательную фигуру.

Обе эти звездные красотки действительно схожи. Если, конечно, не считать возраста: Деми Роуз в конце марта отметит 28-летие, а Ким этой осенью исполнится 43 года.

В остальном же у них много общего. Обе яркие брюнетки со сногсшибательными фигурами: объемные ягодицы, тонкие талии и пышный бюст. Обе гордятся своими изгибами и не прочь показать поклонникам соблазнительные фото. Кстати, даже первые шаги к славе у них были одинаковыми: участие в реалити-шоу и откровенные снимки в социальных сетях.

Но если Ким сейчас отошла от «голых» фото и провокационных нарядов, то Деми пока делает ставки именно на такие вещи. И своей цели достигает: за ее жизнью следят 20 миллионов подписчиков, а зарубежные таблоиды постоянно пишут о провокационных нарядах красотки.

И новый аутфит Деми уже назвали самым развратным нарядом 2023 года. И пусть на календаре всего лишь начало марта, но вряд ли кто-то сможет переплюнуть модель в степени откровенности. Это платье, собственно, и платьем-то назвать сложно: просто красиво задрапированная полоска ткани. Под которой, что совершенно ясно видно, нет нижнего белья, пишет wday.ru.

Как ни странно, миллионы комментаторов восхитились этим нарядом Роуз. Критики в ее адрес практически не было, зато хвалебных речей хоть отбавляй. Мужчины осыпали ее комплиментами, а девушки восхищались смелостью красотки и признавались, что никогда не решились бы на такой наряд даже для фотосессии.