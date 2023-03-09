Председатель Центристской партии Юри Ратас посетил в среду программу Esimene stuudio. Однако выпуск начался с небольшой юмористической словесной перепалки, в которой Ратас пожелал эстонским женщинам счастливого Женского дня, но ведущий Йоханнес Тралла подумал, что это было адресовано ему, пишет Elu24.
ЗАБАВНОЕ ВИДЕО ⟩ Эстонский телеведущий подумал, что поздравление Ратаса с Женским днем адресовано ему
Программа началась с того, что Йоханнес Тралла поприветствовал Юри Ратаса и задал ему вопрос. Однако перед тем, как на него ответить, политик пожелал эстонским женщинам прекрасного Женского дня. Тралла тогда вежливо ответил: «Спасибо, и вам тоже». Но Ратас продолжил: «Я не пожелал этого вам, я пожелал этого телезрителям».
Тралла не осталось ничего иного, кроме как кивать в ответ с улыбкой, пока Ратас не продолжит отвечать.
Разумеется, клип разлетелся в социальных сетях, где у него уже почти 16 тысяч просмотров. «Я не могу перестать смеяться», – пишет Мярт Койк в Twitter.
Ma ei saa naeru kinni. pic.twitter.com/Lqn9F3H77H— Märt Koik (@martkoik) March 8, 2023
Многим показалось, что ответ Ратаса прозвучал довольно резко. «Такая резкость появилась после танцевального шоу?» – спрашивает один. «Смотрит на ведущего и желает счастливого Женского дня. Поверни голову вправо и тогда желай», – говорит другой.