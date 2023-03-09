ЗАБАВНОЕ ВИДЕО ⟩ Эстонский телеведущий подумал, что поздравление Ратаса с Женским днем ​​адресовано ему

Программа началась с того, что Йоханнес Тралла поприветствовал Юри Ратаса и задал ему вопрос. Однако перед тем, как на него ответить, политик пожелал эстонским женщинам прекрасного Женского дня. Тралла тогда вежливо ответил: «Спасибо, и вам тоже». Но Ратас продолжил: «Я не пожелал этого вам, я пожелал этого телезрителям».

Тралла не осталось ничего иного, кроме как кивать в ответ с улыбкой, пока Ратас не продолжит отвечать.

Разумеется, клип разлетелся в социальных сетях, где у него уже почти 16 тысяч просмотров. «Я не могу перестать смеяться», – пишет Мярт Койк в Twitter.

Ma ei saa naeru kinni. pic.twitter.com/Lqn9F3H77H — Märt Koik (@martkoik) March 8, 2023