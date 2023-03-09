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ЗАБАВНОЕ ВИДЕО ⟩ Эстонский телеведущий подумал, что поздравление Ратаса с Женским днем ​​адресовано ему

Limon.ee
Эстонский телеведущий подумал, что поздравление Ратаса с Женским днем ​​адресовано ему
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Реакция телеведущего Йоханнеса Тралла на замечание Юри Ратаса.
Реакция телеведущего Йоханнеса Тралла на замечание Юри Ратаса. Фото: Kuvatõmmis saatest/ERR

Председатель Центристской партии Юри Ратас посетил в среду программу Esimene stuudio. Однако выпуск начался с небольшой юмористической словесной перепалки, в которой Ратас пожелал эстонским женщинам счастливого Женского дня, но ведущий Йоханнес Тралла подумал, что это было адресовано ему, пишет Elu24.

Программа началась с того, что Йоханнес Тралла поприветствовал Юри Ратаса и задал ему вопрос. Однако перед тем, как на него ответить, политик пожелал эстонским женщинам прекрасного Женского дня. Тралла тогда вежливо ответил: «Спасибо, и вам тоже». Но Ратас продолжил: «Я не пожелал этого вам, я пожелал этого телезрителям».

Тралла не осталось ничего иного, кроме как кивать в ответ с улыбкой, пока Ратас не продолжит отвечать.

Разумеется, клип разлетелся в социальных сетях, где у него уже почти 16 тысяч просмотров. «Я не могу перестать смеяться», – пишет Мярт Койк в Twitter.

Многим показалось, что ответ Ратаса прозвучал довольно резко. «Такая резкость появилась после танцевального шоу?» – спрашивает один. «Смотрит на ведущего и желает счастливого Женского дня. Поверни голову вправо и тогда желай», – говорит другой.

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