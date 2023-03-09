СКАНДАЛ ⟩ Ни пышной груди, ни денег: финка заплатила эстонской клинике 14 тысяч евро, но операции так и не дождалась

Героиня этой печальной истории заплатила более 14 000 евро за предстоящие процедуры. Сюда входила липосакция и операция по увеличению груди в Эстонии. Все вышеперечисленные услуги и трансфер до Таллинна она приобрела в фирме The Look Clinic, известной в Финляндии как учреждение госпожи Тийны Юлха, сообщает Yle. На сайте же указан эстонский адрес, куда ехать на операцию.