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СКАНДАЛ ⟩ Ни пышной груди, ни денег: финка заплатила эстонской клинике 14 тысяч евро, но операции так и не дождалась

Limon.ee
Ни пышной груди, ни денег: финка заплатила эстонской клинике 14 тысяч евро, но операции так и не дождалась
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Пластическая операция. Снимок иллюстративный.
Пластическая операция. Снимок иллюстративный. Фото: MaximP/shutterstock

Летом 2022 года Ханна, проживающая в финском городе Оулу, решила обратится в клинику эстетической медицины, чтобы сделать несколько операций по улучшению внешности. В прошлом она страдала от проблем с самооценкой и мечтала жить в теле, которое ей казалось наиболее привлекательным. 

Героиня этой печальной истории заплатила более 14 000 евро за предстоящие процедуры. Сюда входила липосакция и операция по увеличению груди в Эстонии. Все вышеперечисленные услуги и трансфер до Таллинна она приобрела в фирме The Look Clinic, известной в Финляндии как учреждение госпожи Тийны Юлха, сообщает Yle. На сайте же указан эстонский адрес, куда ехать на операцию. 

Клиентка оплатила счет, но фирма не спешила оказывать необходимые услуги, операция переносилась трижды. В августе компания назвала причиной небольшое расхождение в результатах лабораторных исследований. В октябре причиной был назван отпуск хирурга.

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