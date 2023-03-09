8 Марта Ксения Балта поделилась со своими подписчиками душевной фотографией, на которой она позирует со своей маленькой дочерью Кирой.
ФОТО ⟩ На кого похожа? Ксения Балта показала свою маленькую дочку
На кого похожа? Ксения Балта показала свою маленькую дочку
28 февраля прошлого года в семье спортсменки Ксении Балты и ее мужа Андрея Назарова родилась дочка. «Наша маленькая КИРА», - написала Балта имя малышки в Инстаграме под милой фотографией новорожденной.
В Международный женский день 8 Марта Балта поделилась со своими подписчиками трогательным фото, позируя с дочерью Кирой. «Всем женщинам, большим и маленьким, самого прекрасного женского дня», - подписала фото Ксения.