«Я усвоила урок, и мне очень стыдно за то, что произошло», – прокомментировала Эрна Хуско финским СМИ после того, как стало известно, что звезда фитнеса получила крупный штраф за вождение без водительских прав, пишет Elu24.
ОГРОМНЫЙ ШТРАФ ⟩ Фитнес-красотка Эрна Хуско нарушила закон: это не что иное, как очень глупый поступок
Фитнес-красотка Эрна Хуско нарушила закон: это не что иное, как очень глупый поступок
Финское издание is.fi пишет, что у фитнес-звезды Эрны Хуско в очередной раз возникли проблемы с законом, когда она ехала на автомобиле без действующих водительских прав.
А именно, Хуско управляла автомобилем в сентябре прошлого года, хотя месяцем ранее лишилась водительских прав. Блондинка рассказала изданию, что ее водительские права забрали прошлым летом из-за того, что она превысила скорость.
Теперь суд приговорил Хуско к штрафу в размере 1950 евро. Кроме того, она должна заплатить 40 евро процессуальных расходов.
«Я усвоила урок и сожалею о том, что сделала. Это не что иное, как очень глупый поступок», – прокомментировала Хуско финскому изданию. «Я усвоила урок, и мне очень стыдно за то, что произошло».
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