ОГРОМНЫЙ ШТРАФ ⟩ Фитнес-красотка Эрна Хуско нарушила закон: это не что иное, как очень глупый поступок

Финское издание is.fi пишет, что у фитнес-звезды Эрны Хуско в очередной раз возникли проблемы с законом, когда она ехала на автомобиле без действующих водительских прав.

А именно, Хуско управляла автомобилем в сентябре прошлого года, хотя месяцем ранее лишилась водительских прав. Блондинка рассказала изданию, что ее водительские права забрали прошлым летом из-за того, что она превысила скорость.

Теперь суд приговорил Хуско к штрафу в размере 1950 евро. Кроме того, она должна заплатить 40 евро процессуальных расходов.