Какие вещи в женской сумочке негативно влияют на энергетику и привлекают бедность

Чтобы избавиться от них, нужно узнать, что такое энергетика женской сумочки и о чем она говорит, а также какие предметы становятся магнитом для проблем. Об этом узнавали журналисты информационного портала rsute.ru.

Как понять, какая энергетика у женской сумочки

Важно понимать, что это не просто аксессуар. Помимо функционального значения, у сумочки есть своя энергетика. Впрочем, как и у любого другого предмета. Именно энергетика вещей влияет на то, какой будет атмосфера в вашем доме, конкретной комнате или на рабочем месте.

Содержимое сумочки не исключение. Если в ней будут лежать вещи с негативной энергетикой, то они начнут привлекать бедность и неудачи. Добиться успеха будет гораздо сложнее. Но как только вы уберете эти вещи, ситуация сразу же улучшится.

Психолог Анна Кирьянова уверена, что сумка влияет на судьбу женщины. Если она красивая и дорогая, то будет привлекать богатство. Старая и потрепанная станет магнитом для нищеты. Порядок в сумке - порядок в жизни. А если нужно принять какое-то решение, психолог советует пересмотреть вещи в своем рюкзачке. Разместите их по местам и выбросьте мусор. Такое простое действие поможет быстрее определиться.