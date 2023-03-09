Сумка как важнейший аксессуар может многое сказать о вкусе ее владелицы. А вот ее содержимое расскажет об энергетике и ценностях. Наука биоэнергетика считает, что некоторые предметы могут даже стать причиной бедности, нищеты, неудач и разнообразных проблем.
Какие вещи в женской сумочке негативно влияют на энергетику и привлекают бедность
Чтобы избавиться от них, нужно узнать, что такое энергетика женской сумочки и о чем она говорит, а также какие предметы становятся магнитом для проблем. Об этом узнавали журналисты информационного портала rsute.ru.
Как понять, какая энергетика у женской сумочки
Важно понимать, что это не просто аксессуар. Помимо функционального значения, у сумочки есть своя энергетика. Впрочем, как и у любого другого предмета. Именно энергетика вещей влияет на то, какой будет атмосфера в вашем доме, конкретной комнате или на рабочем месте.
Содержимое сумочки не исключение. Если в ней будут лежать вещи с негативной энергетикой, то они начнут привлекать бедность и неудачи. Добиться успеха будет гораздо сложнее. Но как только вы уберете эти вещи, ситуация сразу же улучшится.
Психолог Анна Кирьянова уверена, что сумка влияет на судьбу женщины. Если она красивая и дорогая, то будет привлекать богатство. Старая и потрепанная станет магнитом для нищеты. Порядок в сумке - порядок в жизни. А если нужно принять какое-то решение, психолог советует пересмотреть вещи в своем рюкзачке. Разместите их по местам и выбросьте мусор. Такое простое действие поможет быстрее определиться.
Бизнес-леди нужно купить строгую, дорогую и «крепкую» сумку. Она станет символом вашего финансового благосостояния и будет привлекать еще большие суммы. Но не допускайте, чтобы внутри «валялись» деньги.
Во внутреннем кармашке обязательно должен лежать какой-то милый талисман. Это может быть что угодно, от украшений до красивого камешка. Амулет подарит вдохновение и убережет от негатива.
Какие вещи привлекают бедность и неудачи
Некоторые предметы с точки зрения биоэнергетики заряжают сумку плохой энергией. Это и становится причиной неудач на работе, в личной жизни. Череда препятствий в итоге приводит к тому, что руки опускаются. Но стоит пересмотреть содержимое сумочки, и ситуация улучшается.
Мусор, старые чеки и билеты привлекают бедность
Избавляйтесь сразу от всего, что уже использовано. Не нужно превращать клатч или рюкзак в мусорник. Негативная энергия лишает вас возможностей большего заработка. Для денег попросту нет пространства.
Чужие вещи в вашей сумочке
Все, что лежит в ней более нескольких часов, влияет на энергетику. Далее начинается отрицательное воздействие. Чужая вещь будто поглощает всю удачу.
Старые фотографии привлекают неудачи
Причем совсем неважно, кто на них изображен и в каком настроении. Старые фото сами по себе привлекают негатив. Деловой женщине такие снимки принесут неудачи в работе. Одинокой даме старые фото помешают встретить свою любовь, а семейной - обрести гармонию в доме.
Снимки в кошельке стоит менять ежегодно. Фото, которому более 12 месяцев, начинает излучать негативную энергетику.
Иголка с нитками в сумочке
Маленькая иголочка может привлечь большие проблемы, поэтому ее не стоит носить с собой. Это мощный магнит для бед и нищеты. Отметим, что это правило не распространяется на булавки. Они обладают сильными защитными свойствами.
Разбитые зеркала привлекают неудачи
Дурной знак. Разбитые зеркала нельзя нигде хранить, в том числе и в сумке. Иначе навлечете беду и горе. Риск попасть в аварию или быть обворованной существенно увеличивается, если в сумке лежит разбитое зеркало.
Вещи, которые вызывают неприятные эмоции
Это могут быть подарки бывшего, старая истрепанная резинка или другие предметы. Не нужно носить с собой подобные вещи. Избавляйтесь от них сразу же. Если это по каким-то причинам невозможно, то просто найдите для них другое место.