Известный журналист Ларри Кинг умер после длительной борьбы с раком легких в январе 2021 года. С недугом знаменитость боролась три года. Незадолго до смерти Кинг умолял адвокатов помочь ему избавиться от жены – певицы и актрисы Шоун Саутвик. Журналист мечтал о разводе и теперь стало известно почему, пишет Экспресс газета.
Выкинула на задний двор в подсобку и завела любовника: жена издевалась над умирающим от рака известным телеведущим
Давний друг Ларри Кинга, продюсер Грег Кристенсен, сообщил, что Шоун Саутвик издевалась над тяжелобольным мужем. Незадолго до кончины супруга женщина изолировала его в огромном особняке в Беверли-Хиллз. Друзья и коллеги не могли навещать звезду американского телевидения. По словам продюсера, когда Кинг совсем ослаб, Саутвик выселила его из главного в дома в строение на заднем дворе. Съедаемому раком Кингу требовался круглосуточный уход, ему помогали сиделки. Шоун не позволяла людям, присматривающим за телеведущим, забрать его вещи и медикаменты из спальни главного дома.
«Шоун плохо обращалась и оскорбляла Ларри, чему я лично был свидетелем, когда приходил к ним в дом. Супруга запретила Ларри Кингу жить или спать в главном доме и заставила его ночевать в подсобке, которая находилась на заднем дворе дома», – рассказал Грег Кристенсен.
Кристенсен по приказу Кинга собирал доказательства внебрачной связи Саутвик с неким человеком по имени Ричард Грин. У продюсера сохранились скриншоты текстовых сообщений, которые Шоун отправляла любовнику. Переписку жены Ларри Кинга с мужчиной Грег Кристенсен отнес в суд.
«Сообщения, в которых содержались откровенные описания сексуального характера того, что Шоун Кинг и мистер Грин планировали совершить, или сексуальных действий, которыми они ранее занимались», – указано в заявлении продюсера.
Ларри Кинг и Шоун Саутвик поженились в 1997 году. Это был седьмой брак журналиста. Пара много раз была близка к разводу. В 2010-м Шоун заподозрила мужа в измене. Женщина утверждала, что телеведущий спал с ее сестрой. В 2019-м Ларри Кинг подал на развод, но процесс расторжения брака затянулся. Состояние Кинга ухудшалось, его сразил инсульт. Ларри попросил Грега помочь ему покинуть особняк в Беверли-Хиллз и найти собственную квартиру. Кроме того, телеведущий умолял продюсера сохранить копию его завещания. Лари Кинг опасался, что Шоун Саутвик оставит его детей без копейки после его смерти.