Выкинула на задний двор в подсобку и завела любовника: жена издевалась над умирающим от рака известным телеведущим

Давний друг Ларри Кинга, продюсер Грег Кристенсен, сообщил, что Шоун Саутвик издевалась над тяжелобольным мужем. Незадолго до кончины супруга женщина изолировала его в огромном особняке в Беверли-Хиллз. Друзья и коллеги не могли навещать звезду американского телевидения. По словам продюсера, когда Кинг совсем ослаб, Саутвик выселила его из главного в дома в строение на заднем дворе. Съедаемому раком Кингу требовался круглосуточный уход, ему помогали сиделки. Шоун не позволяла людям, присматривающим за телеведущим, забрать его вещи и медикаменты из спальни главного дома.

«Шоун плохо обращалась и оскорбляла Ларри, чему я лично был свидетелем, когда приходил к ним в дом. Супруга запретила Ларри Кингу жить или спать в главном доме и заставила его ночевать в подсобке, которая находилась на заднем дворе дома», – рассказал Грег Кристенсен.

Кристенсен по приказу Кинга собирал доказательства внебрачной связи Саутвик с неким человеком по имени Ричард Грин. У продюсера сохранились скриншоты текстовых сообщений, которые Шоун отправляла любовнику. Переписку жены Ларри Кинга с мужчиной Грег Кристенсен отнес в суд.

«Сообщения, в которых содержались откровенные описания сексуального характера того, что Шоун Кинг и мистер Грин планировали совершить, или сексуальных действий, которыми они ранее занимались», – указано в заявлении продюсера.