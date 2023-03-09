Астрологи назвали главного денежного счастливчика марта

Овен

В марте астрологи запрещают Овнам вкладывать деньги в долгосрочные проекты, инвестировать в валюту, одалживать и брать кредиты. Представители этого знака Зодиака должны будут остерегаться манипуляторов. Не исключено, что денежная удача покинет Овнов не сразу, однако рекомендуется оставаться внимательными.

Телец

В третьей декаде первого месяца весны все покупки окажутся полезными и принесут массу позитивных эмоций. Это время разгуляться, тратя деньги на развлечения, отдых, вторую половинку. Самое главное предостережение астрологов: не нужно давать и просить деньги в долг у малознакомых людей.

Близнецы

Период с 19 марта по 31 марта обещает быть очень благоприятным: звездные светила предоставят Близнецам шанс осуществить свою давнюю мечту, совершить какую-то важную покупку или получить повышение, предсказывают астрологи.

Рак

Ракам очень важно следить за своим эмоциональным и физическим состоянием, чтобы не потерять деньги в марте. У людей данного Знака могут возникнуть материальные трудности. Нужно верно оценивать любую ситуацию и планировать все наперед.

Лев

В период с 1 по 18 марта Львам придется несладко - будет сложно добиться финансового успеха. Изменяться ситуация начнет примерно с 15-го числа. Вторая половина месяца перекроет все проблемы, возникшие ранее.

Дева