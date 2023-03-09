ДО И ПОСЛЕ ⟩ Всего за тысячу евро из скучной квартиры в Ласнамяэ сделали уютное гнездышко

Небольшая, квартира может похвастаться своим удачным расположением – находится она на границе центра Таллинна и Ласнамяэ, а из окон открывается шикарный вид на море. Вот только долгое квартира пустовала, от чего имела уставший вид. Дочери хозяйки однокомнатной квартиры выросли, а сама она живет в частном доме.

Ведущая передачи Кейли Сюкияйнени и дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо заметили в квартире много деталей, которые нужно было исправить, прежде чем искать арендаторов. Хотя первоначальная цена аренды, предложенная маклером Марисом Тяммо, была довольно высокой, оказалось, что квартира имеет потенциал для более весомой позиции на рынке арендного жилья. Небольшие, но действенные уловки дизайнера преобразили жилье.

Оказалось, что в квартире, где начинала свою самостоятельную жизнь каждая из дочерей хозяйки, даже нет зеркала в полный рост. Хотя внутренняя отделка в квартире была выполнена на высоком уровне, она уже устарела. Оранжевые стены пришлось перекрасить. Шлифовка и тонировка кухонных шкафов, а также создание деталей, которые придали жилью уют, потребовало усилий всей семьи.

Смотрите галерею, как выглядела квартира до и после чудесного преображения!

В программе «Kodud rahaks» ведущая Кейли Сюкияйнен и дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо приходят на помощь владельцам квартир, которые хотят достойно сдать в аренду свою недвижимость. Поиск самых изобретательных и экономически эффективных приемов – ключ к превращению устаревших квартир в уютные гнездышки.

В новом сезоне телепередачи десять владельцев квартир со всех уголков Эстонии получат шанс преобразить свою недвижимость. Будет дано две недели и бюджет в 1000 евро, чтобы превратить невзрачную квартиру в место, которое арендатор с первого взгляда захочет назвать домом. Результаты работы владельца квартиры и ведущих оценивает эксперт по недвижимости, который хорошо знает местный рынок. Только после этого владелец может со спокойным сердцем разместить объявление о сдаче квартиры в аренду, не стесняясь просить у арендатора справедливую цену и использовать доходы для осуществления своей мечты.