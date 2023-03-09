Посудомоечные машины уже много лет являются одним из самых востребованных видов бытовой техники. Но, как оказалось, не все умеют ими правильно пользоваться, пишет tsn.ua.
Не делайте так: пять распространенных ошибок при загрузке посудомоечной машины
Эксперты рассказали Еxpress.co.uk, какие ошибки совершают люди при загрузке посудомоечных машин и почему это важно.
Наклон - грязной стороной к центру
Во-первых, убедитесь, что ваши тарелки и посуда наклонены к центру посудомоечной машины. Вода поступает из середины устройства, а это означает, что сторона, обращенная к середине устройства, будет мыться лучше всего. Это означает, что важно ставить самую грязную сторону тарелки, миски или блюда с наклоном к середине.
Никакого предварительного полоскания
Специалисты не советуют промывать тарелки перед тем, как отправить их в посудомоечную машину. Люди часто думают, что частицы пищи могут скапливаться на дне машины и мешать качественному мытью, и, хотя это отчасти верно, регулярная очистка устройства будет более эффективной, чем полоскание тарелок под краном, перед мойкой в машине. Эксперты утверждают, что большинство посудомоечных машин и таблеток для посудомоечных машин предназначены для работы с частицами пищи и отлично с ними справляются.
Следите за зубьями
Маленькие зубья, которые удерживают ваши тарелки в вертикальном положении, - это очень важный конструктивный элемент, тарелки и миски нужно ставить между зубьями, а не поверх них.
Когда ваши тарелки и миски помещаются между зубьями, это позволяет воде более свободно поступать на верхнюю полку посудомоечной машины. Если положить что-нибудь поверх зубцов, это затруднит или остановит очистку предметов на верхней полке.
Не перегружайте
Убедитесь, что вы не перегружаете посудомоечную машину. Вода в машине и разбрызгиватели, которые моют посуду, нуждаются в достаточном пространстве, чтобы выполнить свою работу. Перегрузка машины может помешать этому, поэтому ваша посуда не будет вымыта так тщательно, как могла бы.
Миски и сковороды должны быть размещены в задней части нижней полки под углом к центру посудомоечной машины. Между тем небольшие тарелки могут быть загружены так, чтобы заполнить любые промежутки, и пространство не будет потрачено впустую.
Перед запуском машины обязательно убедитесь, что посуда не блокирует распылители, так как это может помешать всему циклу очистки. Ручки распылителя содержат форсунки, которые моют и ополаскивают вашу посуду, и их блокировка может повлиять на эффективность мойки при загрузке.
Никогда не кладите эти предметы в посудомоечную машину
Некоторые предметы, к сожалению, можно мыть только руками, сюда входят:
кухонные ножи;
тонкий фарфор;
посуда из тонкого стекла;
некоторые виды хрустальных бокалов (например, бокалы для виски из толстого хрусталя);
деревянная посуда;
чугунные кастрюли и сковородки.