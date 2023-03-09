Не делайте так: пять распространенных ошибок при загрузке посудомоечной машины

Эксперты рассказали Еxpress.co.uk, какие ошибки совершают люди при загрузке посудомоечных машин и почему это важно.

Наклон - грязной стороной к центру

Во-первых, убедитесь, что ваши тарелки и посуда наклонены к центру посудомоечной машины. Вода поступает из середины устройства, а это означает, что сторона, обращенная к середине устройства, будет мыться лучше всего. Это означает, что важно ставить самую грязную сторону тарелки, миски или блюда с наклоном к середине.

Никакого предварительного полоскания

Специалисты не советуют промывать тарелки перед тем, как отправить их в посудомоечную машину. Люди часто думают, что частицы пищи могут скапливаться на дне машины и мешать качественному мытью, и, хотя это отчасти верно, регулярная очистка устройства будет более эффективной, чем полоскание тарелок под краном, перед мойкой в машине. Эксперты утверждают, что большинство посудомоечных машин и таблеток для посудомоечных машин предназначены для работы с частицами пищи и отлично с ними справляются.

Следите за зубьями

Маленькие зубья, которые удерживают ваши тарелки в вертикальном положении, - это очень важный конструктивный элемент, тарелки и миски нужно ставить между зубьями, а не поверх них.