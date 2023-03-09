Началась продажа билетов на трехлетний круиз по 135 странам с заходом в 375 портов

Известно, что лайнер MV Gemini 1992 года постройки в рамках мегатура обойдет семь континентов с ноября 2023 года до конца 2026 года. Безусловно, перспектива провести три года в море придется по душе не всем, однако преимущества такого формата туризма очевидны. Необычное путешествие подходит, в первую очередь, тем, кто работает онлайн и хочет путешествовать по миру, а также состоятельным пенсионерам, которым не сидится дома.

Известно, что в большинстве портов судно будет «отдыхать» несколько дней, поэтому у путешественников будет возможность полностью изучить каждое из направлений, включая 13 современных и древних чудес света.

Стоимость каюты составляет примерно 2 500 долларов в месяц, то есть около 83 долларов в день. В то же время годовая цена на круиз начинается от 90 000 долларов. Размеры кают варьируются от 12 кв.м для кают Virtual Inside и Oceanview до люксов с балконами и площадью 24.15 кв.м. За эту сумму туристы получают проживание, питание по программе, возможность пользоваться ресторанами, посещать развлекательные мероприятия, доступ к 14 офисам и конференц-залам для работы, лаундж-зоне для отдыха и бизнес-библиотеке. На борту также будет работать круглосуточная больница, предлагающая бесплатные медицинские визиты, учебные занятия и различные мастер-классы, а также возможность поучавствовать в волонтерских и благотворительных инициативах.

«Профессионалам нужны возможности связи с внешним миром, подходящие удобства и функциональные возможности для выполнения своей работы. Нет другого круизного продукта, который предлагал бы такую гибкость своим клиентам», - отметил управляющий директор Life at Sea Cruises Микаэль Петтерсон.