Программа Ringvaade разыскала женщин, принявших участие в уличном опросе, который стал вирусным в TikTok. Пожилые дамы рассуждали о прошедших выборах.
В TikTok завирусилось видео, где две эстонские пожилые дамы рассуждают о прошедших выборах
В TikTok распространилось видео, на котором две женщины, гуляющие в таллиннском парке Таммсааре, попали на камеру программы Ringvaade. Они обсуждают результаты выборов этого года.
Редакция Ringvaade сообщила в Facebook, что после того, как в понедельник в эфир вышел видеоролик с уличным опросом, они начали получать вопросы от зрителей, которые хотели услышать подробный разговор пожилых дам.
«Мы бы с удовольствием это сделали, но не знаем, где их искать. Если кто-нибудь знает этих великолепных подружек лично, пожалуйста, дайте нам знать, - написано на страничке программы в социальных сетях. - Эстонский народ их очень любит!»
«Я всегда там! Только у меня 2 недели не было компьютера, - написала дама в комментарии на Facebook, добавив, что им все звонили. - Значит, нас разыскивают!»