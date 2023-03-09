В TikTok завирусилось видео, где две эстонские пожилые дамы рассуждают о прошедших выборах

В TikTok распространилось видео, на котором две женщины, гуляющие в таллиннском парке Таммсааре, попали на камеру программы Ringvaade. Они обсуждают результаты выборов этого года.

Редакция Ringvaade сообщила в Facebook, что после того, как в понедельник в эфир вышел видеоролик с уличным опросом, они начали получать вопросы от зрителей, которые хотели услышать подробный разговор пожилых дам.

«Мы бы с удовольствием это сделали, но не знаем, где их искать. Если кто-нибудь знает этих великолепных подружек лично, пожалуйста, дайте нам знать, - написано на страничке программы в социальных сетях. - Эстонский народ их очень любит!»