Ким Бейсингер долгие годы считалась одной из самых красивых актрис Голливуда. Звезда «Девяти с половиной недель» не сходила с обложек журналов и газет, но годы берут свое. Не желая принимать свой возраст, артистка вновь обратилась к пластическим хирургам, пишет «Стархит».
Неудачная пластика Ким Бейсингер заставила поклонников ужаснуться
Результат разочаровал поклонников. Последнее фото, появившееся в Сети, интернет-пользователи разнесли в пух и прак. Снимок был сделан после вечеринки дочери Ким Бейсингер и Алека Болдуина - 27-летней Айрленд Элис. Сопровождал оскароносную актрису ее давний партер Митч Стоун, пишет dailymail.co.uk.
На празднике в честь беременной дочери 69-летняя Бейсингер появилась в сером костюме и черной рубашке. Еле заметный макияж подчеркнул старания пластического хирурга и косметологов - любимая многими звезда перестала быть похожа сама на себя.
Напомним, Ким Бейсингер познакомилась с Алеком Болдуином на съемках комедии «Женитьба» в 1991. Между парой возникла искра и через два года влюбленные пошли под венец. А через четыре у них появилась дочь Айрленд Элис.
За отношениями самых сексуальных звезд Голливуда следили миллионы глаз, но в 2002 году семейная лодка пошла ко дну. Еще несколько лет после развода звездные родители судились из-за опеки над дочерью. По словам отца Ким, в расставании оказался виноват Алек Болдуин, и его вспыльчивый характер привел к расторжению брака. Сейчас звезда счастлива с Митчем Стоуном. Влюбленные познакомились друг с другом на съемочной площадке — мужчину пригласили в качестве парикмахера. Об их отношениях стало известно в 2014 году и с тех пор пара не расстается.