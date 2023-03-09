Неудачная пластика Ким Бейсингер заставила поклонников ужаснуться

Результат разочаровал поклонников. Последнее фото, появившееся в Сети, интернет-пользователи разнесли в пух и прак. Снимок был сделан после вечеринки дочери Ким Бейсингер и Алека Болдуина - 27-летней Айрленд Элис. Сопровождал оскароносную актрису ее давний партер Митч Стоун, пишет dailymail.co.uk.

На празднике в честь беременной дочери 69-летняя Бейсингер появилась в сером костюме и черной рубашке. Еле заметный макияж подчеркнул старания пластического хирурга и косметологов - любимая многими звезда перестала быть похожа сама на себя.

Напомним, Ким Бейсингер познакомилась с Алеком Болдуином на съемках комедии «Женитьба» в 1991. Между парой возникла искра и через два года влюбленные пошли под венец. А через четыре у них появилась дочь Айрленд Элис.