Ученые раскрыли угрозу, которая может убить 99% населения Земли

Группа ученых установила степень опасности для всего населения на Земле. В журнале The Lancet Planetary Health было опубликовано исследование, в котором говорилось о воздействии на людей твердых частиц (PM, particulate matter) 2,5.

В исследовании говорится, что крошечные частицы (в 30 раз меньше человеческого волоса) могут легко вдыхаться, попадаться в кровь и разноситься по организму.

Опасность возрастает и из-за того, что PM 2,5 в разных странах мира за короткий промежуток времени значительно вырос. С 2000 по 2019 годы показатель в странах только растет.

На земле, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, под негативное воздействие PM2,5 не попали 0,001% всех землян и 0,18% суши. По данным исследования, больше всего опасных веществ в воздухе на севере Африки, востоке, юге Азии. Меньше – в Европе и в Северной Америке.

По последним данным, увеличиваются показатели в Австралии, Латинской Америке, Новой Зеландии. А в Европе и Северной Америке концентрация веществ снижается. Установлено, что от воздействия РМ 2,5 в год погибают 30 тысяч жителей США.