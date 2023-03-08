Крестный из списка Forbes и игнор Чарльза III. Принц Гарри и его жена Меган покрестили дочь в США

В заявлении дочь принца Гарри и его жены Меган упоминается с титулом принцессы. Подчеркивается, что она получила этот титул после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, но на сайте Букингемского дворца эти изменения пока не опубликованы, пишет Гордон.

Лилибет на своей первый день рождения. Фото: Misan Harriman/Duke and Duchess of Sussex HANDOUT

Обряд крещения 3 марта совершил архиепископ Лос-Анджелеса Джон Тейлор. Церемония проходила в поместье семьи в Калифорнии.

Таблоид People отмечает, что на церемонию были приглашены отец принца Гарри, король Великобритании Чарльз III и его жена Камилла, но на церемонии их не было.

Ссылаясь на информацию, полученную от людей из окружения пары, издание отмечает, что на вечеринке в честь крещения присутствовали около 30 человек, включая тещу принца Гарри.

Известно, что крестным принцессы Лилибет стал американский актер Тайлерт Перри. В 2011 году американский Forbes включил его в рейтинг самых богатых людей в сфере массовых развлечений.

Лилибет (Лили) Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась 4 июня 2021 года в больнице города Санта-Барбара (Калифорния). Она – второй ребенок принца Гарри и его жены Меган. У нее есть старший брат Арчи (2019).

Лилибет стала первым ребенком в истории британской королевской семьи, который родился в США, так как герцог и герцогиня Сассекские спустя полтора года после свадьбы, в январе 2020 года, отказались от королевских полномочий и покинули Великобританию.