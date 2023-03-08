Писательница Дарья Донцова 8 марта поделилась страшным горем. Ее любимый муж, который несколько лет боролся с тяжелым недугом, скончался, пишет Стархит.
Муж Дарьи Донцовой умер от рака
На официальной странице писательницы 8 марта появилось сообщение, которое огорчило всех ее поклонников. Бренд-менеджер Дарьи Донцовой Анна Павлиева сообщила, что супруга автора детективов больше нет в живых.
«После тяжелой, продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН. О месте и дате отпевания будет сообщено позднее», – сказано на странице писательницы.
Также Павлиева призвала поклонников с уважением отнестись к горю Донцовой, проинформировав их о том, что она временно не будет вести страничку. Ее подписчики выражают самые искренние соболезнования писателю, на счету которого более 240 детективных романов.
В июне 2022 года Донцова делилась подробностями о том, как проходит лечение ее супруга, страдавшего от онкологического заболевания. Александр боролся с раком кишечника, а Дарья всегда была рядом с ним. Донцова удивлялась: когда это же заболевание было обнаружено у нее, она собралась с духом и спокойно проходила все необходимые обследования и медицинские манипуляции. Но когда рак нашли у ее мужа – с писательницей случилась самая настоящая истерика!
В ток-шок Леры Кудрявцевой она рассказала, что болезнь у мужа была обнаружена уже на третьей стадии. Донцова бросилась обзванивать знакомых врачей и обратилась за помощью в церковь: «Всех назвать не могу, более тысячи человек встали на молитву. И отмолили моего мужа. Тяжелая операция, тяжелая химия – и муж здоров. Мы весь этот год лечились, закончили только сейчас. Провели обследование, которое показало, что нет раковых клеток. Дальше только наблюдаться». Как известно, это заболевание довольно часто рецидивирует.
Тогда Дарья признавалась, что супруг перенес свыше семи курсов химиотерапии. Он также бросил курить и начал вести здоровый образ жизни. Донцова советовала каждому жителю страны регулярно посещать врачей для прохождения комплексного обследования, чтобы выявлять опасные болезни вовремя.