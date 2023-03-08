Муж Дарьи Донцовой умер от рака

На официальной странице писательницы 8 марта появилось сообщение, которое огорчило всех ее поклонников. Бренд-менеджер Дарьи Донцовой Анна Павлиева сообщила, что супруга автора детективов больше нет в живых.

«После тяжелой, продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН. О месте и дате отпевания будет сообщено позднее», – сказано на странице писательницы.

Также Павлиева призвала поклонников с уважением отнестись к горю Донцовой, проинформировав их о том, что она временно не будет вести страничку. Ее подписчики выражают самые искренние соболезнования писателю, на счету которого более 240 детективных романов.

В июне 2022 года Донцова делилась подробностями о том, как проходит лечение ее супруга, страдавшего от онкологического заболевания. Александр боролся с раком кишечника, а Дарья всегда была рядом с ним. Донцова удивлялась: когда это же заболевание было обнаружено у нее, она собралась с духом и спокойно проходила все необходимые обследования и медицинские манипуляции. Но когда рак нашли у ее мужа – с писательницей случилась самая настоящая истерика!

В ток-шок Леры Кудрявцевой она рассказала, что болезнь у мужа была обнаружена уже на третьей стадии. Донцова бросилась обзванивать знакомых врачей и обратилась за помощью в церковь: «Всех назвать не могу, более тысячи человек встали на молитву. И отмолили моего мужа. Тяжелая операция, тяжелая химия – и муж здоров. Мы весь этот год лечились, закончили только сейчас. Провели обследование, которое показало, что нет раковых клеток. Дальше только наблюдаться». Как известно, это заболевание довольно часто рецидивирует.