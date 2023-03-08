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ВИДЕО ⟩ Кусачие цены на цветы мужчин не пугают: деньги не имеют значения

Крислин Метсанурм Таави Сепп
Кусачие цены на цветы мужчин не пугают: деньги не имеют значения
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Эстонский музыкант Свен Лыхмус покупает цветы 8 Марта.
Эстонский музыкант Свен Лыхмус покупает цветы 8 Марта. Фото: Pilt videost

Международный женский день в этом году отмечается в среду, 8 марта. Каждый год в этот день у цветочных киосков на улице Виру можно увидеть большое скопление людей, пишет Elu24. Сегодняшний день не стал исключением, и, несмотря на зимнюю погоду, за цветами для своих близких пришло огромное количество людей!

«Обязательно дарю цветы! Как и всегда в Женский день», – отмечают покупатели цветочных киосков у Вируских ворот во второй половине дня в Женский день. Мужчины добавляют, что не обязательно ждать Женского дня, чтобы подарить цветы. «Надо дарить цветы круглый год!»

Тем не менее, букеты стоят довольно дорого – цены от 35 до 80 евро. Флористы также заявляют, что в этом году цены выросли на целых 30 процентов. «Если в прошлом году тюльпан можно было купить за евро, то сегодня он стоит уже 1,50!»

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