Международный женский день в этом году отмечается в среду, 8 марта. Каждый год в этот день у цветочных киосков на улице Виру можно увидеть большое скопление людей, пишет Elu24. Сегодняшний день не стал исключением, и, несмотря на зимнюю погоду, за цветами для своих близких пришло огромное количество людей!
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ВИДЕО ⟩ Кусачие цены на цветы мужчин не пугают: деньги не имеют значения
Кусачие цены на цветы мужчин не пугают: деньги не имеют значения
«Обязательно дарю цветы! Как и всегда в Женский день», – отмечают покупатели цветочных киосков у Вируских ворот во второй половине дня в Женский день. Мужчины добавляют, что не обязательно ждать Женского дня, чтобы подарить цветы. «Надо дарить цветы круглый год!»