ВИДЕО ⟩ Кусачие цены на цветы мужчин не пугают: деньги не имеют значения

«Обязательно дарю цветы! Как и всегда в Женский день», – отмечают покупатели цветочных киосков у Вируских ворот во второй половине дня в Женский день. Мужчины добавляют, что не обязательно ждать Женского дня, чтобы подарить цветы. «Надо дарить цветы круглый год!»

Тем не менее, букеты стоят довольно дорого – цены от 35 до 80 евро. Флористы также заявляют, что в этом году цены выросли на целых 30 процентов. «Если в прошлом году тюльпан можно было купить за евро, то сегодня он стоит уже 1,50!»