«Вы когда-нибудь получали букет цветов от таксиста?» – спрашивает виолончелистка Сильвия Ильвес 8 Марта в своей истории в Instagram, пишет Elu24.
Сильвия Ильвес получила неожиданный подарок от таксиста в Курессааре по случаю 8 Марта: таллиннцы, берите пример
Виолончелистка Сильвия Ильвес сообщила в Instagram stories, что сегодня в Курессааре один замечательный таксист делал невероятно приятные вещи. «Каждой клиентке он дарит букет в Женский день», – говорит Ильвес и показывает подписчикам букет желтых тюльпанов.
Кажется, таксист попал в самую точку с букетом тюльпанов, ведь любимый цвет виолончелистки – желтый. «Тюльпаны тоже мои любимые!»
«Водитель такси попросил автограф для своей дочери. Еще я нарисовала для него виолончель на бумаге», – говорит Ильвес, добавляя, что люди в Курессааре очень отзывчивые, дружелюбные и добрые. «Таллиннцы, берите пример!» – отмечает она.
По случаю Женского дня Ильвес призывает все женщин сиять еще ярче. «У вас есть возможность сделать мир намного лучше, если вы этого хотите».