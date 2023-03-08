Сильвия Ильвес получила неожиданный подарок от таксиста в Курессааре по случаю 8 Марта: таллиннцы, берите пример

Виолончелистка Сильвия Ильвес сообщила в Instagram stories, что сегодня в Курессааре один замечательный таксист делал невероятно приятные вещи. «Каждой клиентке он дарит букет в Женский день», – говорит Ильвес и показывает подписчикам букет желтых тюльпанов.

Кажется, таксист попал в самую точку с букетом тюльпанов, ведь любимый цвет виолончелистки – желтый. «Тюльпаны тоже мои любимые!»

«Водитель такси попросил автограф для своей дочери. Еще я нарисовала для него виолончель на бумаге», – говорит Ильвес, добавляя, что люди в Курессааре очень отзывчивые, дружелюбные и добрые. «Таллиннцы, берите пример!» – отмечает она.

По случаю Женского дня Ильвес призывает все женщин сиять еще ярче. «У вас есть возможность сделать мир намного лучше, если вы этого хотите».