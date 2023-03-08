ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Один из главных небоскребов Таллинна 8 марта окрасился в цвет любви и нежности

Читатель портала Limon.ee заметил в ночь с 7 на 8 марта то, что одно из зданий сменило цвет подсветки на красный. Небоскребы по соседству на тот момент остались в сине-желтом цвете.

Речь идет о здании SKYON - это 26-этажный офисный небоскреб (по меркам Эстонии, конечно) в самом центре делового района Таллинна на улице Маакри. Он сегодня непривычно красный.

Красный цвет у каждого человека вызывает достаточно двоякие чувства. У кого-то он ассоциируется с чувством тепла, кто-то наоборот ощущает гнев и беспокойство, глядя на красные оттенки, для кого-то красный цвет ассоциируется со страстью, любовью и сексом.

У людей, которые имеют природную тягу к данному оттенку, имеются такие черты характера - лидерство и уверенность в себе, очень часто такие люди занимают высокие, лидирующие должности на работе. Иногда люди, которых привлекает красный цвет, очень жестоки и эгоистичны. Если смотреть с психологической точки зрения, красный цвет - это цвет лидерства и власти. Это люди непоседливы, их всегда привлекает что-то новое и неизведанное.

Смотрите фото!

В ночь с 7 на 8 марта здание Skyon было красного цвета Фото: фото читателя