ЖИТЕЛЯМ ЗАПРЕТИЛИ ВЫХОДИТЬ НА БАЛКОНЫ ⟩ Человек упал с балкона с перегородкой из прочного стекла и погиб

Как сообщает MTV Uutiset, погибшая – молодая женщина. Уполномоченный по уголовным делам полицейского участка Ида-Уусимаа Пааво Ритари подтвердил СМИ, что человек погиб и что инцидент произошел в ночь на 2 марта, около двух часов по местному времени.