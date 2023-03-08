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ЖИТЕЛЯМ ЗАПРЕТИЛИ ВЫХОДИТЬ НА БАЛКОНЫ ⟩ Человек упал с балкона с перегородкой из прочного стекла и погиб

Инна-Катрин Хейн
Человек упал с балкона с перегородкой из прочного стекла и погиб
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Фото: Evannovostro/shutterstock

По данным полиции финского города Вантаа, человек упал с балкона седьмого этажа многоквартирного дома в Тиккурила, Вантаа, и погиб, пишет Elu24.

Как сообщает MTV Uutiset, погибшая – молодая женщина. Уполномоченный по уголовным делам полицейского участка Ида-Уусимаа Пааво Ритари подтвердил СМИ, что человек погиб и что инцидент произошел в ночь на 2 марта, около двух часов по местному времени.

«Человек упал с балкона седьмого этажа многоквартирного дома. Когда прибыли полиция, спасательная служба и скорая помощь, было установлено, что человек мертв», – сказал Ритари.

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