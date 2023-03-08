Без аспирина и сахара: как сохранить букет в вазе на долгое время
Без аспирина и сахара: как сохранить букет в вазе на долгое время
Стало известно, как спасти цветы в вазе.
Отметим, продлить жизнь цветочному букету можно с помощью ложки натурального меда. При этом эксперты напоминают, что не стоит рассчитывать на срок в несколько недель.
«Речь идет о натуральном меде, который давно уже облюбовали садоводы и цветоводы и используют его как укоренитель и стимулятор роста», – отметили в belnovosti.by.
Еще рекомендуется чаще менять воду в вазе и регулярно обновлять срезы на стебле.
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