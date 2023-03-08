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БРАВО! ⟩ Прекрасные сотрудницы полиции Эстонии и их пушистые коллеги поздравили женщин с 8 Марта!

Limon.ee
Прекрасные сотрудницы полиции Эстонии и их пушистые коллеги поздравили женщин с 8 Марта!
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Женщины-полицейские Эстонии поздравляют
Женщины-полицейские Эстонии поздравляют Фото: Instagram eesti_politseikoerad

Сотрудницы Департамента полиции и погранохраны (PPA) тоже отмечают сегодня Международный женский день и не забывают поздравить с этим праздником всех милых дам страны. К поздравлениям присоединяются также служебные собаки. 

«С Женским днем от сотрудниц PPA!

По состоянию на март в полиции Эстонии трудятся 2162 женщины, и это почти 45 процентов от всего коллектива. 

Среди них 21 женщина-кинолог. 

Самые распространенные женские имена среди сотрудниц в PPA - Карин, Ирина и Анника. 

Среди служебных собак работает пять сук - Эсти, Черри, Эвра, Элис и Стеффи, к которым скоро присоединится еще одна пушистая коллега. 

Поздравляем вас, дорогие женщины, без вас мир был бы очень унылым местом».

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