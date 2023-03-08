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Дочь скандального миллиардера Олега Тинькова вышла замуж

Limon.ee
Дочь скандального миллиардера Олега Тинькова вышла замуж
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Олег Тиньков.
Олег Тиньков. Фото: Maxim Shemetov

Дочь банкира заставила подписчиков гадать о том, не изменился ли ее семейный статус. Сама Дарья предпочла заинтриговать их, но комментировать догадки не спешит, пишет Starhit.

Дочь знаменитого бизнесмена Олега Тинькова поделилась в своих соцсетях снимками, на которых она запечатлена с нежно обнимающим ее мужчиной. Подписчикам Даши остается только недоумевать – вышла ли она замуж или таким способом решила объявить о своей помолвке.

На такую мысль может натолкнуть лаконичная подпись, оставленная девушкой под фотографиями. «Любовь. 14.02.2023», — написала Тинькова, вызвав массу вопросов у тех, кто следит за ее жизнью в сети. Впрочем, ее уже начали засыпать поздравлениями и пожеланиями, которые сама дочь экс-банкира пока никак не комментирует.

Имя избранника Дарьи широкой публике неизвестно: она редко рассказывает в соцсетях о личной жизни, предпочитая уделять больше внимания впечатлениям, оставшимся у нее от путешествий. Основное количество постов в блоге она посвящает вину: в январе 2020 года она пояснила такой выбор в интервью Forbes. Журналистам она тогда сообщила, что «папа с детства приучал ее к хорошему вину».

«И мы всегда ходили по ресторанам, всякое вино дегустировали. Ну и я, чтобы запоминать все эти вина, решила создать себе такой блог и публиковать фотографии вин, которые я пью, бутылок с наклеечкой, писать что-то про них. А так, да, я занимаюсь в винном бизнесе, еще с 18 лет», — пояснила тогда она.

В том же интервью Дарья Тинькова рассказала, что она с детства не живет в России. Она выросла в США, еще два года провела в Италии и один — во Франции. С 15 до 18 она проживала в Англии, училась в Оксфорде, после чего приняла решение остаться жить в Лондоне.

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