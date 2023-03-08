Язык цветов: как по подаренному на 8 Марта букету определить характер мужчины

Три розы

Самым классическим подарком на 8 Марта являются небольшие букеты из роз. Многие мужчины считают, что именно эти цветы подходят, чтобы порадовать любую женщину.

«Три розы — это классика. Как правило, они идут в целлофане и с листочком папоротника. Подаривший такие цветы мужчина не склонен проявлять инициативу и не знает, какие любимые цветы у его женщины, но готов сделать приятное, чтобы избежать конфликта», — рассказала эксперт.

Розы характеризуют нерешительного и неконфликтного человека, который во всем старается сгладить углы и угодить женщине.

В отношениях с таким мужчиной не стоит ждать активности с его стороны. Возлюбленной часто придется брать ситуацию в свои руки и направлять партнера к правильным действиям.

Букет хризантем

А вот хризантемы, преподнесенные на 8 Марта, указывают на сильные и глубокие чувства человека, особенно если в букете собраны красные или желтые цветы. Это верный знак, что избранник по уши влюблен.

«Букет хризантем говорит о том, что мужчина — романтик-консерватор. Именно за таких стоит выходить замуж. Как правило, они интеллигентны и любят романтические прогулки на свежем воздухе», – отметила специалист.