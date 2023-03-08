Традиционным подарком на Международный женский день являются цветы. Мужчины по-разному подходят к выбору букета, поэтому по такому подарку можно многое узнать о характере и чувствах партнера.
Язык цветов: как по подаренному на 8 Марта букету определить характер мужчины
Три розы
Самым классическим подарком на 8 Марта являются небольшие букеты из роз. Многие мужчины считают, что именно эти цветы подходят, чтобы порадовать любую женщину.
«Три розы — это классика. Как правило, они идут в целлофане и с листочком папоротника. Подаривший такие цветы мужчина не склонен проявлять инициативу и не знает, какие любимые цветы у его женщины, но готов сделать приятное, чтобы избежать конфликта», — рассказала эксперт.
Розы характеризуют нерешительного и неконфликтного человека, который во всем старается сгладить углы и угодить женщине.
В отношениях с таким мужчиной не стоит ждать активности с его стороны. Возлюбленной часто придется брать ситуацию в свои руки и направлять партнера к правильным действиям.
Букет хризантем
А вот хризантемы, преподнесенные на 8 Марта, указывают на сильные и глубокие чувства человека, особенно если в букете собраны красные или желтые цветы. Это верный знак, что избранник по уши влюблен.
«Букет хризантем говорит о том, что мужчина — романтик-консерватор. Именно за таких стоит выходить замуж. Как правило, они интеллигентны и любят романтические прогулки на свежем воздухе», – отметила специалист.
С этим партнером жизнь будет окутана атмосферой домашнего тепла и уюта. Рядом с таким мужчиной женщина будет чувствовать себя как за каменной стеной. Правда, если девушка хочет бурных эмоций и настроена на активное времяпрепровождение с второй половинкой, то от такого партнера она вряд ли это получит.
Монобукет
Если молодой человек на 8 Марта выбрал букет, в котором собраны цветы одного вида, то это хороший знак.
«Монобукет — мой любимый вариант. Такой мужчина предпочитает элегантную классику и готов потратиться ради любимой», — прокомментировала выбор блогер.
Также стоит обратить внимание на то, какие цветы выбрал избранник. Если это символ Международного женского дня — тюльпаны, то это говорит о любви избранника.
Многое может рассказать и оттенок букета. Красные цветы символизируют страсть и сильные эмоции, белые означают чистоту помыслов и нежные чувства к избраннице. Фиолетовые говорят о желании партнера узнать женщину лучше, ему интересно разгадать тайны ее души.
Не надо бояться желтых тюльпанов. Известная песня, конечно, назвала их вестниками разлуки, но так случилось только в жизни одной девушки. Флористы утверждают, что данные цветы свидетельствуют о желании мужчины радовать возлюбленную, дарить ей тепло и заботу.
Микс-букет
Преподнесенный на 8 Марта букет из большого количества разных цветов характеризует вторую половинку с негативной стороны, так как в нем можно усмотреть халатное отношение к женщине. Этот букет часто выглядит как формальный подарок.
«Такой мужчина не знает, какие цветы нравятся его женщине, поэтому взял то, что ему посоветовал флорист», — поделилась эксперт.
Избранница может подумать, что мужчина даже не старался ее порадовать, а просто взял готовый букет и решил не тратить время на составление индивидуального «цветочного послания» для возлюбленной.
Цветы в горшке
Неприятное впечатление на девушку можно произвести, если ей преподнести на 8 Марта цветы в горшке. Вопреки распространенному мнению не все женщины любят подобные растения. У некоторых современных леди вообще не остается времени на правильный уход за комнатными «питомцами», особенно если для них нужно создавать определенные условия.
«Цветы в горшке дарят, как правило, очень практичные мужчины», — сообщила специалист.
Обычно подобные подарки делают скупые люди, которые считают покупку срезанных цветов пустой тратой денег. Стоит задуматься, есть ли у женщины будущее с дарителем, если уже в начале отношений он не считается с ее мнением и желаниями.
Букет для любимой
Большие перспективы на создание крепкого и продолжительного союза у женщины есть с человеком, который на 8 Марта подарит ей то, что ей нравится.
«Вишенка на торте — букет для любимой, когда мужчина дарит девушке именно те цветы, которые она предпочитает. Это означает, что он не просто любит ее, а слышит сердцем», — отметила эксперт.
Этот букет говорит об избраннике как о внимательном и заботливом партнере, которому важно, чтобы женщина чувствовала его внимание и заботу. Такой человек станет идеальным мужем.